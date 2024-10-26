IKBY'den İsrail'in İran Saldırısına Kınama

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, "savaşın tırmanmasının tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiğini" belirtti.

IKBY Başkanlığı, X sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ı hedef alan hava saldırılarının kınandığı açıklamada, tüm taraflara çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "çatışmanın tırmanması ve sonuçlarının tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.