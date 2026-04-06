IKBY'ye Peşmerge Karargahına Saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gece Peşmerge karargahına 4 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Peşmerge Bakanlığı, Irak içinden, Peşmerge güçlerinin yanı sıra Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde Irak içinden IKBY'nin farklı bölgelerine saldırıların devam ettiği ifade edilen açıklamada, milis güçlerin 5 Nisan gecesi Peşmerge güçlerinin bir karargahına 4 insansız hava aracıyla saldırdığı aktarıldı.

Şimdiye kadar, Bağdat yönetiminin ve Irak güvenlik kurumlarının IKBY'ye yönelik saldırıları önlemek için ciddi bir adım atmadığı ileri sürülen açıklamada, "Bu saldırılar, Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin gözü önünde Kürdistan bölgesine ve Peşmerge güçlerinin karargahına açık bir şekilde gerçekleştiriliyor ve ağır kayıplara neden oluyor." denildi.

Peşmerge güçlerinin, Irak'ın "güvenlik ve savunma sisteminin" bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, Peşmergenin IKBY ve Irak'ın güvenliğini korumada önemli bir rol oynadığı ve onlara karşı yapılan saldırıların "derhal durdurulması ve faillerin cezalandırılması" gerektiği belirtildi.

Halkın çıkarları ve yaşanan olumsuz durum göz önüne alınarak itidalli davranıldığı ifade edilen açıklamada, "Ancak federal hükümet mevcut tutumunu devam ettirirse (saldırılara karşı harekete geçmezse) başka türlü hareket etmek zorunda kalacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.