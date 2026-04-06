IKBY'ye Peşmerge Karargahına Saldırı

06.04.2026 15:28
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gece Peşmerge karargahına 4 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Peşmerge Bakanlığı, Irak içinden, Peşmerge güçlerinin yanı sıra Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde Irak içinden IKBY'nin farklı bölgelerine saldırıların devam ettiği ifade edilen açıklamada, milis güçlerin 5 Nisan gecesi Peşmerge güçlerinin bir karargahına 4 insansız hava aracıyla saldırdığı aktarıldı.

Şimdiye kadar, Bağdat yönetiminin ve Irak güvenlik kurumlarının IKBY'ye yönelik saldırıları önlemek için ciddi bir adım atmadığı ileri sürülen açıklamada, "Bu saldırılar, Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin gözü önünde Kürdistan bölgesine ve Peşmerge güçlerinin karargahına açık bir şekilde gerçekleştiriliyor ve ağır kayıplara neden oluyor." denildi.

Peşmerge güçlerinin, Irak'ın "güvenlik ve savunma sisteminin" bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, Peşmergenin IKBY ve Irak'ın güvenliğini korumada önemli bir rol oynadığı ve onlara karşı yapılan saldırıların "derhal durdurulması ve faillerin cezalandırılması" gerektiği belirtildi.

Halkın çıkarları ve yaşanan olumsuz durum göz önüne alınarak itidalli davranıldığı ifade edilen açıklamada, "Ancak federal hükümet mevcut tutumunu devam ettirirse (saldırılara karşı harekete geçmezse) başka türlü hareket etmek zorunda kalacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
