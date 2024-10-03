İki Caretta Caretta Denize Bırakıldı - Son Dakika
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İki Caretta Caretta Denize Bırakıldı

İki Caretta Caretta Denize Bırakıldı

Tedavi edilen iki nesli tükenme tehdidi altındaki Caretta caretta, Antalya'da denizle buluştu.

03.10.2024 14:16
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tedavileri tamamlanan nesli tükenme tehdidi altındaki iki caretta caretta denize bırakıldı.

Balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan deniz kaplumbağaları caretta carettaların, tedavilerinin ardından Boğaz mevkisinden denizle buluşmaları sağlandı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarından dişi olanını sırtına taktıkları cihazla takip edeceklerini söyledi.

Caretta carettaların yuvalama kumsalları hakkında bilgiye sahip olduklarını belirten Kaska, "Ancak denizlerimizde nerelerde dolaştıkları ve kışladıkları noktalarında bilgimiz eksikti. Bu sayede eksik bilgilerimizi de tamamlamış olacağız. Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için onları çok iyi tanımak gerekiyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, uzun süredir Antalya kıyılarında eksikliği hissedilen deniz kaplumbağası rehabilitasyon merkezini iki hafta önce Pamukkale Üniversitesi'nin ortaklığında hayata geçirdiklerini anlattı.

Deval, ilk olarak DEKAMER'de, son iki haftada ise Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneğinde rehabilite edilen ve kontrolleri yapılan deniz kaplumbağalarını tekrar geldikleri doğal ortamlarına bırakıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İki Caretta Caretta Denize Bırakıldı - Son Dakika

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