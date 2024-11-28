İklim Portalı Tanıtıldı

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Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının yer aldığı çevrim içi platform İklim Portal'ın tanıtımı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle hazırlanan portalın tanıtımı için Ankara'da bir otelde program düzenlendi.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, AB Delegasyonu Yeşil ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari ve davetliler katıldı.

Solak, programda, iklim değişikliğinin Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alan küresel bir kriz haline geldiğine dikkati çekti.

Solak, dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı olarak sıklık ve şiddeti artan afetlerle karşı karşıya kalındığını söyleyerek, "Afetler, ulaşım, enerji, sanayi altyapılarımızı ciddi anlamda olumsuz şekilde etkiliyor ve bizlere çevresel, ekonomik ve sosyal maliyetler getiriyor. Bu anlamda iklim krizi bir öncelik halinde." dedi.

Risk ve tehditlerin sadece afetlerle de sınırlı olmadığını kaydeden Solak, küresel tedarik zincirlerinin bozulması, üretim alanlarının daralması, su krizi, gıda krizi ve hatta iklim göçlerine varan çok sayıda risk ve tehditlerle karşıya kalındığına dikkati çekti.

Solak, bu anlamda hem ülkelerin hem yerel yönetimler hem de sektörlerin iklim kriziyle mücadeleyi planlama araçlarının ön saflarına tutmak zorunda olduğunu belirterek, doğru, güncel ve erişilebilir verinin oldukça kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Portalı, Türkiye için önemli bir araç olarak planladıklarını ve geliştirdiklerini kaydeden Solak, "Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili kamunun, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının ürettiği verilerin bu platform üzerinden doğrulanmış, bilimsel ve güncel şekilde paylaşımını hedefliyoruz. Bu da hazırlanacak olan planlama araçlarının da doğruluğu ve niteliği açısından oldukça kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızın sonuçlarını İklim Portal üzerinden paylaşacağız"

Solak, portalda Avrupa Çevre Ajansı'nın "Climate-ADAPT" ve ajansa üye ülkelerin veri tabanını dikkate aldıkları bilgisini vererek, böylelikle e-Devlet üzerinden de erişilebilecek, Türkiye'ye özgü bir çalışmayı tasarladıklarını söyledi.

Kamu, özel sektör, STK'ler ve akademiye İklim Portal'a girmiş oldukları veriler için teşekkür eden Solak, şöyle devam etti:

"Bundan sonrasında da bu platformun sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için bu veri girişlerinin düzenli olarak devamının gerektiğini de belirtmek istiyorum. Sadece veri tabanı olarak değil, aslında doğa temelli çözümler, fayda-maliyet analizleri ve sera gazı envanterlerinin hazırlanması için gerekli olan araçları da bu veri tabanı üzerinden sizlerle paylaşmış olacağız. Aynı zamanda İklim Değişikliği Başkanlığı olarak hazırladığımız strateji, eylem planları ve iklim projeksiyon çalışmalarımızın sonuçlarını bu İklim Portalı üzerinden paylaşacağız."

Solak, portalın Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir araç olarak kullanılacağını, portalın daha fazla güncellenerek ve geliştirilerek paydaşlara önemli bir hizmet sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

Portal hakkında

İklim Portalı'yla, bilinçli karar alma süreçlerine katkı sağlayan ve farkındalık yaratılmasına katkıda bulunan ulusal bir iklim değişikliği arşivi oluşturulması hedefleniyor.

İklim eylem planlarındaki ilerlemenin izlenmesi, raporlanması ve paylaşılması için bir arayüz sunan portal, çeşitli paydaşlar ve kuruluşlar tarafından kaydedilen ilerlemenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenmesine de olanak tanıyor.

Kullanıcılar, portal sayesinde Türkiye'nin iklim değişikliği politikaları, ulusal stratejileri ve eylem planları hakkında bilgi edinme, güncel ulusal ve uluslararası mevzuat ile düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olma, ayrıca araştırma, rapor ve eğitim materyallerine erişim gibi imkanlardan faydalanabilecek.

Portalda, sera gazı emisyonları, sıcaklık değişimleri ve yağış oranları gibi Türkiye'nin iklim değişikliği verilerine ilişkin analizler de yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, iklim değişikliğiyle mücadelede kilit öneme sahip verilere erişebilecek, bu verileri kullanabilecek ve iş birliği yoluyla geliştirebilecek.

Kullanıcılar ayrıca, interaktif bir harita ve takvim aracılığıyla ülke genelinde yürütülen projeler, çalıştaylar ve eğitimler gibi iklim değişikliğiyle ilgili tüm faaliyet ve etkinlikleri takip edebilecek.