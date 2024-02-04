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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakaladı - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uygulamada, 2 bin 49 kişi sorgulandı. Cinsel istismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 4 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 1 kişi hakkında işlem yapıldı. 1 şüpheli tutuklandı.

04.02.2024 14:17
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uygulamaya, 50 ekip ve 150 personel katıldı.

Ekipler, uygulama kapsamında 2 bin 49 kişiyi sorguladı.

Cinsel istismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ve yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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