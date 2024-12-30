Erdoğan ve BAE lideri görüştü: PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olarak görülemez - Son Dakika
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Erdoğan ve BAE lideri görüştü: PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olarak görülemez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, "Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini" söyledi.

30.12.2024 15:22  Güncelleme: 16:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE VE FİLİSTİN'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

"PKK/YPG KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/ YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi."

Erdoğan ve BAE lideri görüştü: PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olarak görülemez
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ve BAE lideri görüştü: PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olarak görülemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • osman şahin:
    Peki kimmiş Kürtlerin temsilcileri 39 4 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    anan 0 0
  • Mehmet latif Erdem:
    Ben temsilci olayım bakın silah kullanmıyorum kullamyıda bilmem kürdlerin taprakları dörte bölünmüş dört paycayı bana verin ben temsilci olayım mademki heppimiz müslumanız 19 6 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Ama pkk liderini Mecliste ağırlamayı düşünüyoruz 22 1 Yanıtla
  • soner yavuz:
    senin görüşeceğin kişiler ancak bunlar olur bunlarda bizden çok gerilerde oldukları için 8 2 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    mücadele edenle itifak kuranları bir ayırt edebilseniz keşke uzlaşı aramak mücadele itifak kurmak oy kampanyası düzenlemek il itifakı kurmak birlikteliktir 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Komik olmayın Apo ya gül uzatıp sonra hamaset gerçekten ayıp oluyor 2 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Asgari ucret mitingi vardı o niye haber degil sahi. 2 0 Yanıtla
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