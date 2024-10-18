Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
ÇANKIRI - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ilgaz ilçesine bağlı Yıldıztepe Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünmeye başladı. Bölgede yağış ara ara devam ederken Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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