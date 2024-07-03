İliç'teki maden faciasında tutarsızlık: 6,65 ton altının akıbeti belirsiz - Son Dakika
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İliç'teki maden faciasında tutarsızlık: 6,65 ton altının akıbeti belirsiz

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'teki maden faciasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Anagold'un verilerinde tutarsızlık olduğunu belirtti. Anagold'un işlettiği altın madenindeki altın miktarı Bakanlık ve şirketin verileri arasında farklılık gösteriyor. Bu durum, kayıt dışı altın bulunup bulunmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca, Anagold şirketine AK Parti hükümeti tarafından yapılan vergi, ceza ve faiz indirimi de gündeme geldi.

03.07.2024 14:58
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Haber: İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'teki maden faciasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Anagold'un verilerinde tutarsızlık olduğunu vurgulayarak, "İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı Enerji Bakanlığı'na göre 8 ton, Anagold'a göre ise 1,35 ton. Aradaki fark 6,65 ton. 6,65 ton altının akıbeti belli değil. Birinin var diğerinin yok dediği altının piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar... Bakanlık verileriyle şirketin verileri uyuşmuyor. Bu da burada kayıt dışı bir altının bulunup bulunmaması konusunda büyük soru işaretlerine yol açıyor" dedi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İliç maden faciasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Anagold'un açıkladığı veriler arasında tutarsızlık olduğunu açıklamıştı. Konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Yavuzyılmaz, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan 6,65 ton altının akıbetinin belli olmadığını vurguladı.

Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

"İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı Enerji Bakanlığı'na göre 8 ton, Anagold'a göre ise 1,35 ton. Aradaki fark 6,65 ton. 6,65 ton altının akıbeti belli değil. Birinin var diğerinin yok dediği altının piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar. Güncel kurla 16 milyar lira. Enerji Bakanlığı'nın İliç Araştırma Komisyonu'na gönderdiği resmi belgeye göre; altın madeninde yığın liçe serilen malzemeden 2024 yılına kadar toplam 56,73 ton altın elde ediliyor. Saha mahallinde yapılan ölçümler neticesinde sahada 64,94 ton altın ihtiva edildiği hesaplanıyor. Yığın liç alanında kazaya kadar olan süreçte üretilen altının haricinde yığın liç sahasında 8 ton daha altın kaldığı belirtiliyor. İliç Araştırma Komisyonu'nda Anagold şirketinin yetkililerinin katıldığı toplantıda kendilerine sordum; İliç felaketinde kayan ve kaymayan yığın liç kütlesinin içerisinde toplam ne kadar altın var? Verilen yanıt 1,35 ton. Bakanlık verileriyle şirketin verileri uyuşmuyor bu da burada kayıt dışı bir altının bulunup bulunması konusunda büyük soru işaretlerine yol açıyor.

"2023 yılında 7 milyon 218 bin dolar vergi, ceza ve faiz indirimi Anagold şirketine AK Parti hükümeti tarafından yapılmış"

Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninin yüzde 80 ortağı olan Amerika ve Kanada merkezli SSR Mining'in sunduğu resmi rapora göre 2023 yılında 7 milyon 218 bin dolar vergi, ceza ve faiz indirimi Anagold şirketine AK Parti hükümeti tarafından yapılmış durumda. Güncel kurla 235 milyon lira."

Kaynak: ANKA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti, Erzincan, İliç, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İliç'teki maden faciasında tutarsızlık: 6,65 ton altının akıbeti belirsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İliç'teki maden faciasında tutarsızlık: 6,65 ton altının akıbeti belirsiz - Son Dakika
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