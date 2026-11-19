ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, ABD Başkanı Donald Trump'a "habibi (canım)" diye seslenerek herkes için sağlık hizmeti sunulması için birlikte çalışmayı önerdi.

Sayed, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Trump'a Arapça "habibi (canım)" diye seslendi.

"Donald, habibi, ara seçimler zordu. Anlıyorum ancak ABD tarihinin en popüler başkanı olmak istiyorsun." diyen Sayed, bu konuda Trump'a öneride bulundu.

Sayed, "Trump Care For All" adlı, ABD Başkanı'nın adını taşıyan herkes için sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Videosunda Trump'ın yapay zekayla üretilmiş, kendisini doktor gibi gösterdiği görsele ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayan "Trump Altın Kart" programına atıfta bulunan Sayed, "İnsanlar gerçekten sağlık hizmeti istiyor. (Trump) İsmini her yere ekleyebilirsin hatta onlara altın kart verebilirsin." dedi.

Sayed, videosunun açıklamasında, "Donald, bu hastaları iyileştirmek için bir şans. (Şu yapay zeka görselinde olduğu gibi, hangisi olduğunu biliyorsun). " ifadesini kullandı.

Sayed, JD Vance'e de "habibi" diye hitap etmişti

ABD ara seçimlerindeki galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e seslenen Sayed, "JD, habibi (canım) ocakta bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçeğinde nefis bir ironi var." demişti.

Sayed, 3 Ocak 2027'de yemin ederek Kongre'deki görevine başlayacak.