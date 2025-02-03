İlker Gönen'in Cenazesi İstanbul'da Defnedildi

Güncel

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Gönen için Küçükçekmece'deki Hacı Ömer Çetinsaya Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

İlker Gönen'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Operasyon

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kişilere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 47 sanık hakkında dava açılmıştı.

Sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, soruşturma aşamasında tutuklanan sanık İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Ocak'ta görülen son duruşmada, sanık Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Şubat'a ertelemişti.

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen 1 Şubat sabahı intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönen'in intiharına ilişkin soruşturma başlatmıştı.