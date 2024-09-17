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İlknur Acar'a Ödül

İlknur Acar\'a Ödül

Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Başkanı İlknur Acar, özel eğitim alanındaki hizmetleriyle ödül aldı.

17.09.2024 10:17
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Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği Başkanı İlknur Acar'a Dünya Gençlik Konseyince ödül verildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Acar'a İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Gençliğe Katkı, Girişimcilik, Kültür ve Sanat Ödülleri programında "özel eğitim alanında yaptığı hizmetler" dolayısıyla ödül verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, özel çocukların daha çok mutlu olması için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Özel çocuklar sayesinde bu ödülü aldığını ifade eden Acar, Dünya Gençlik Konseyine teşekkür etti.

Keşan'da sinek üreme alanları ilaçlandı

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek üreme alanlarını ilaçladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek üreme alanlarını kontrol altına almak için sivrisinek ve karasinek larva üreme alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Ekipler ilçe merkezindeki çalışmalarına devam ediyor.

Çevre düzenleme çalışmaları

Keşan ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilçenin dört bir yanını güzelleştirdiği belirtildi.

Keşan'da yaşayan vatandaşlar için belediye ekiplerinin durmaksızın hizmet ürettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Doktor Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırım imalat çalışmalarımızı sürdürdük. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zincir Sokak'ta bulunan ve çevrede olumsuzluklara sebep olan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Keşan Gençlik Merkezi önünde yer alan spor aletlerinin onarımını gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

Gençlik, Eğitim, Güncel, Çevre, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlknur Acar'a Ödül - Son Dakika

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