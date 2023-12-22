İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip okullarında özellikle 2016 yılından itibaren program çeşitliliğine gidilmesiyle çok farklı bir kapının aralandığını belirterek, "Özellikle bunlar arasında imam hatip fen lisesi, 10 farklı dilde hazırlık sınıfı, Almanca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce. Çocuklarımız bu 10 dilde eğitim almakta, Türkiye'de münazaralar gerçekleştirmekte." dedi.

Yılmaz, Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenevinde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Din Öğretiminin Niteliğini Artırma Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türklerin İslam medeniyetine mensup olduğunu söyledi.

Dünyadaki gelişmelere İslam dünyasının söz söylemesi gerektiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu sözü söyleyebilmek için de kendimizi sürekli güncellememiz ve yeni adımlar atmamız gerekiyor. Sizlerin burada yapacağı çalışmalarla üreteceği fikirler, Bakanlığımızda bir araya gelerek Genel Müdürlüğümüzce bir politika belgesi hazırlanacak ve yeni adımlar atacağız. Türkiye'miz son 20 yılda büyük mesafeler aldı. 2012 yılından itibaren 4+4+4 yasasıyla din eğitimi de artık okullarda seçmeli derslerde veriliyor. Aynı şekilde imam hatip okullarının önündeki engellerin kalkması da önemli bir adımdır. Anayasa'mızın 24'üncü maddesi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bütün çocuklarımıza verilmesinin amiri konumundadır."

Yılmaz, 1951 yılında faaliyete geçirilen imam hatip okullarının bugün 1 milyon 250 bin öğrenciye sahip olduğunu vurguladı.

İmam hatip okullarının akademik başarısına ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2022 yılında, genel ortaöğretimde öğrencilerin üniversiteye yerleştirilme oranı yüzde 34, imam hatip okulları yüzde 38. Küsuratıyla beraber arada 4,28 puan fark var. 2023 yılında genel ortaöğretimin öğrenci yerleştirme oranı yüzde 36, imam hatip okulları yüzde 39. İmam hatip okullarında özellikle 2016 yılından itibaren program çeşitliliğine gidilmesiyle çok farklı bir kapı da aralanmış oldu. Özellikle bunlar arasında imam hatip fen lisesi, 10 farklı dilde hazırlık sınıfı, Almanca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce. Çocuklarımız bu 10 dilde eğitim almakta, Türkiye'de münazaralar gerçekleştirmekte."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da eğitim ve öğretimin, değer verdikleri alanların başında geldiğini belirtti.

Eğitimde niteliğin artırılmasının önemine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi geleceğe güvenle bakmamıza fırsat verecektir. Mesleki eğitimle ilgili bir çalıştay gerçekleştirdik. Temel amaç, bu alandaki mevcut durumu ortaya koymak, yeni talep ve ihtiyaçlara göre neler yapabileceğimizi konunun bütün paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmek. Bunun da raporu ay sonu itibarıyla çıkacak. Bugün de din öğretiminin niteliğiyle ilgili bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Konunun farklı tarafları bir araya gelerek bu alanda neler yapılabileceğini bugün bütün boyutlarıyla ele alacak."

Çalıştay oturumlarıyla devam eden programın açılışında, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile İl Müftüsü Bekir Gerek de katılımcılara hitap etti.