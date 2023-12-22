 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği - Son Dakika
Üye Girişi

İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip okullarında program çeşitliliğine gidilmesiyle farklı dilde hazırlık sınıfları ve imam hatip fen liseleri gibi farklı seçeneklerin sunulduğunu belirtti. Yılmaz, bu sayede öğrencilerin 10 farklı dilde eğitim alabildiğini ve Türkiye'de münazaralar düzenlediğini söyledi.

İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği
22.12.2023 - 12:34,
Abone Ol

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip okullarında özellikle 2016 yılından itibaren program çeşitliliğine gidilmesiyle çok farklı bir kapının aralandığını belirterek, "Özellikle bunlar arasında imam hatip fen lisesi, 10 farklı dilde hazırlık sınıfı, Almanca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce. Çocuklarımız bu 10 dilde eğitim almakta, Türkiye'de münazaralar gerçekleştirmekte." dedi.

Yılmaz, Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenevinde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Din Öğretiminin Niteliğini Artırma Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türklerin İslam medeniyetine mensup olduğunu söyledi.

Dünyadaki gelişmelere İslam dünyasının söz söylemesi gerektiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu sözü söyleyebilmek için de kendimizi sürekli güncellememiz ve yeni adımlar atmamız gerekiyor. Sizlerin burada yapacağı çalışmalarla üreteceği fikirler, Bakanlığımızda bir araya gelerek Genel Müdürlüğümüzce bir politika belgesi hazırlanacak ve yeni adımlar atacağız. Türkiye'miz son 20 yılda büyük mesafeler aldı. 2012 yılından itibaren 4+4+4 yasasıyla din eğitimi de artık okullarda seçmeli derslerde veriliyor. Aynı şekilde imam hatip okullarının önündeki engellerin kalkması da önemli bir adımdır. Anayasa'mızın 24'üncü maddesi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bütün çocuklarımıza verilmesinin amiri konumundadır."

Yılmaz, 1951 yılında faaliyete geçirilen imam hatip okullarının bugün 1 milyon 250 bin öğrenciye sahip olduğunu vurguladı.

İmam hatip okullarının akademik başarısına ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2022 yılında, genel ortaöğretimde öğrencilerin üniversiteye yerleştirilme oranı yüzde 34, imam hatip okulları yüzde 38. Küsuratıyla beraber arada 4,28 puan fark var. 2023 yılında genel ortaöğretimin öğrenci yerleştirme oranı yüzde 36, imam hatip okulları yüzde 39. İmam hatip okullarında özellikle 2016 yılından itibaren program çeşitliliğine gidilmesiyle çok farklı bir kapı da aralanmış oldu. Özellikle bunlar arasında imam hatip fen lisesi, 10 farklı dilde hazırlık sınıfı, Almanca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce. Çocuklarımız bu 10 dilde eğitim almakta, Türkiye'de münazaralar gerçekleştirmekte."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da eğitim ve öğretimin, değer verdikleri alanların başında geldiğini belirtti.

Eğitimde niteliğin artırılmasının önemine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi geleceğe güvenle bakmamıza fırsat verecektir. Mesleki eğitimle ilgili bir çalıştay gerçekleştirdik. Temel amaç, bu alandaki mevcut durumu ortaya koymak, yeni talep ve ihtiyaçlara göre neler yapabileceğimizi konunun bütün paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmek. Bunun da raporu ay sonu itibarıyla çıkacak. Bugün de din öğretiminin niteliğiyle ilgili bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Konunun farklı tarafları bir araya gelerek bu alanda neler yapılabileceğini bugün bütün boyutlarıyla ele alacak."

Çalıştay oturumlarıyla devam eden programın açılışında, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile İl Müftüsü Bekir Gerek de katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nazif Yılmaz, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement