İstanbul Vakfı\'ndan 2024 yılı kurban bağışlarına 150 bin konserve et dağıtımı

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Doğukan YILMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı 2024 yılı kurban bağışları kapsamında hazırlanan konserve dağıtım etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, "Bu yıl 150 milyon liralık bağış topladık. Kurban vekaleti aldığımız bu bağışlarla birlikte 10 bin 714 adet kurban hissesiyle, 150 bin konserve et ürettik" dedi. İmamoğlu, " Tam 200 bin ailenin evine et girecek ve 200 bin aileye bu dağıtımlar yapılacak" şeklinde konuştu. İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlar kapsamında, 150 bin konserve etin yanı sıra, 50 bin ilikli kemik suyu ve işkembe çorbasının da dağıtımı yapılacak.

İstanbul Vakfı'na yapılan 2024 yılı kurban bağışları kapsamında hazırlanan konservelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapıldı.İstanbul Vakfı'nın Çıkrıkçı yerleşkesindeki etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, 2024 yılındaki bağış ve konserve üretimiyle ilgili verileri paylaştı. İmamoğlu, son 5 yılda İstanbul Vakfı'na yapılan kurban bağışlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlar kapsamında, 150 bin konserve etin yanı sıra, 50 bin ilikli kemik suyu ve işkembe çorbasının da ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak.

"DAYANIŞMA RUU NOKTASINDA ŞANSLI BİR MİLLETİZ"

İmamoğlu, "Temel besin maddelerinde birisi olan et konusundan bahsedildiğinde artık mutfağına et girmeyen yüzbinlerce haneyi tüm şehirlerimizde yaşıyoruz. Böyle zorlu dönemlerde toplumun dayanışma ruhu aslında çok önemli oluyor. Bu dayanışma ruhu noktasında da biz aslında şanslı bir milletiz. Çünkü milletçe bu tür anlarda gerçekten dayanışmayı komşuluk hukuku üzerinden, toplumsal hukuk üzerinden, hemşehrilik ve vatandaşlık hukuku üzerinden en üst seviyede koruyan, korumaya gayret eden, gelenekleri bu yönde olan bir milletiz. Tabii bu aynı zamanda bizim inancımızın da gereği, dayanışmayı ortaya koymak, toplumun zekat anlayışı ve fitre anlayışı tümden bu hassasiyetlerin öndeki uygulamalarından birisi" dedi.

"ASKIDA FATURA UYGULAMASI DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK ALINDI"

Başkan İmamoğlu, "Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde özellikle pandemi döneminde insanların evlerinden çıkamadığı, işsiz kaldığı, ücret alamadığı dönemde toplumsal dayanışmanın çok farklı örneklerini şehirlerimizde, ülkemizin farklı noktalarında insanlarımız ortaya koydu. Biz o dönemde askıda fatura uygulamasıyla olağanüstü bir tarifi toplumsal dayanışmaya kazandırmış olduk. Hatta bu askıda fatura öyle bir seviyeye geldi ki dünya çapında farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde uygulanır bir pozisyona döndü ve dünya çapında örnek alındı, ödüller aldı" diye konuştu.

"150 BİN KONSERVE ET ÜRETTİK"

İmamoğlu, "İnsanlarımız kurbanlarını dönüp bize vekaletini verdi. Biz de bu vekaleti alarak en çağdaş, en düzgün, en hijyenik ortamlarda kurban kesimi süreçlerini yönettik. Bunu yaparken inancımızın bütün gerekli kurallarını yerine getirerek kurban kesimiyle ilgili en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde kurumsal ilişkimizi de inşa ederek süreci yönettik. Kurbanlarımız kesildi, peki biz sadece vatandaşlarımızın, on binlerce vatandaşımızın bu süreçte sadece kurban kesmesine mi destek olduk ? Hayır. Esas niyetimiz başkaydı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yoksulluk haritasının yarattığı sıkıntılı ortamda ihtiyacı olan aileleri ve kişileri en iyi bilen kurumların başında geliyoruz.Bu yıl 150 milyon liralık bağış topladık. Kurban vekaleti aldığımız bu bağışlarla birlikte 10 bin 714 adet kurban hissesiyle birlikte 150 bin konserve et ürettik. Yani şu gördüğünüz konserve etlerimiz en hijyenik ortamda hazırlanmış, en doğru şekliyle hazırlanmış konserve etlerimiz. Tabii bunlar dana kuşbaşı konservesi şeklinde hazırlandı, paketlendi. Bunun yanına arkadaşlarımız başka bir ürün daha koydu. O da yine bu çok faydalı olduğu bilinen ilikli kemik suyu. Biz aslında bu yapılan 33 bin 46 konserve kemik suyu ve aynı zamanda 16 bin 954 adet de işkembe çorbası hazırladık. Yani 3 çeşit ürünü en hijyenik koşullarda, bütün tıbbi, bütün gıda kontrol mekanizmalarının en üst seviyede geçirilmesiyle beraber hazırlandı" ifadelerini kullandı.

"5 YILDA 1MİLYON AİLEYE ULAŞTIK"

Başkan İmamoğlu, "Tam 200 bin ailenin evine et girecek ve 200 bin aileye bu dağıtımlar yapılacak. Bu dayanışmanın en güzel konusu yine şu, veren el alan eli görmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani 16 milyon insana ait olan kurum ve onun güzide kurumu İstanbul Vakfı yine olağanüstü bir işbirliğini ortaya koydu. Hayırsever yurttaşlarımıza, kurbanını bize bağışlayan ve kurbanını bizimle paylaşan, vekaletini bize veren on binlerce insanımıza teşekkür ediyoruz. 5 yılda 1 milyon aileye ulaşan yardımlaşma köprüsü için minnet duyuyoruz Biz bunu çok daha yüksek seviyeye taşımak isteriz" şeklinde konuştu.