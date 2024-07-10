İmamoğlu, Çekmeköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İmamoğlu, Çekmeköy'de incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de incelemelerde bulundu. İmamoğlu, İSKİ'nin buraya yeni yeşil alanlar kazandırdığını belirterek, projeler hakkında bilgi aldı.

10.07.2024 18:47  Güncelleme: 20:00
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de incelemelerde bulundu. Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi'ndeki incelemeleri sırasında açıklama yapan İmamoğlu, İSKİ'nin buraya yeni yeşil alanlar kazandırdığını belirterek, "Her ilçede her önemli konuya dokunan, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültür sanata kadar yoğun şantiyelerimiz var" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de 20 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldıktan sonra Çekmeköy'e geçti. İmamoğlu, Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte incelemelerde bulundu, projelere ilişkin bilgi aldı.

Nişantepe Çocuk Sanat Merkezi'ni ziyaret eden İmamoğlu, ardından Taşdelen Kreş inşaatında incelemeler yaptı. Daha sonra Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi'ne geçen İmamoğlu, burayı yurttaşlarla birlikte gezdi. İmamoğlu, incelemelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çekmeköy'de bir kısım hizmetlerimizi yerinde kontrol ettik. İlk ziyaretimizi Şantepe'de çok heyecanla, özellikle mağdur olan bir mahallemiz vardı, ve çok kapsayıcı, başta çocuklar olmak üzere sanat eğitimi, kültür eğitimi alabilecekleri, tasarımıyla da güçlü bir alanı gördük. İnşallah bu ay sonuna doğru da açılışını yapacağız. Orada eminim, çocukların hayal kurduğu güzel şeyler onlarla buluşacak. Oldukça geniş, 7 bin metrekare bir alan içerisinde güçlü sosyal alanları ve spor alanları olan bir merkezimizin bitişini hep beraber gördük.

"Yeni kreşimiz geliyor"

Yine Çekmeköy'ün farklı noktalarında hem bizim hem Orhan Başkan'ın yaptığı kreşlerimiz var. Bizim kreşlerimizden bir tanesini Taşdelen'de ziyaret ettik. Temeli atılmıştı, inşaatı da hızlı yürüyecek. İnşallah 2025'in ilk aylarında, ikinci eğitim döneminde 6 sınıflı 120 öğrencili kreşimizi orada açıyor olacağız. Kreş yatırımlarımız çok yoğun devam ediyor. İstanbul'umuzun her noktasında güçlü yuvamız İstanbul kreşleri bu şehre karakteri, gücü, yüksek çocuklar yetiştirecek. Bilimi, üretimi o yaşta eğitimin her adıyla alarak başlayacaklar. Kreşleri önemsiyoruz.

"Demek ki herkesi mutlu edebiliyoruz"

Taşdelen ile Yenidoğan arasındaki kavşağın, geçidin çok hızlı bir imalatla devam ettiğini keyifle izledim. Uğramadım ama izledim. Her ilçede her önemli konuya dokunan, değinen; altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültür sanata şimdi geldiğimiz yeşil alana varıncaya kadar yoğun şantiyelerimiz var... Serindere Yaşam Vadimizi bu bölümünde çok özel bir alanı daha, 55 bin metrekare bir alanını bitirmişti arkadaşlarım. Burada özellikle yakın bölgede oturan yurttaşlarımızın keyifle gelebilecekleri orman statüsünde, ormanın bütün hassasiyetlerini ve doğallığını koruyan bir biçimde, ormanı yormadan insanların yürüyüş yapacağı, oturup dinleneceği, ateş yakmadan piknik yapabileceği, masaları olan keyifli bir alan çıktı. Sevgili komşularımızın burada keyifli günler geçirmesini diliyorum. Hemşehrilerimizin, özellikle hanımefendilerin memnuniyetini görüyorum. Sanatçılarımızın memnuniyetini görüyorum. Demek ki herkesi mutlu edebiliyoruz. İnşallah herkesi mutlu edeceğimiz işleri yapmaya devam ederiz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Çekmeköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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