İmamoğlu davasında Sarıtaş, 4,5 milyon lirayı haksız menfaat için vermediğini savundu - Son Dakika
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İmamoğlu davasında Sarıtaş, 4,5 milyon lirayı haksız menfaat için vermediğini savundu

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 95. duruşmasında 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor. Tutuksuz sanık Binali Sarıtaş, Ali Sukas'a yaklaşık 4,5 milyon lira verdiğini ancak bunu haksız menfaat için yapmadığını savundu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 95. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanan Tuğrul Doğu Işık savunma yaptı.

Işık, dilekçeyle talebinin ardından savcılıkta verdiği ifadesine kısa bir ekleme yapmak istediğini belirterek, "İlk olarak, mevzubahis geçen evrakın resmi bir evrak olduğunu düşünmemiştim. Halen daha düşünmüyorum. İkinci olarak da oradaki yazı bana aittir ama imzalar ve kaşe bana ait değildir. Savcılıktaki ifademi tekrar ediyorum. Beraatimi ve yurt dışı yasağımın kaldırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Binali Sarıtaş ise 2023 yılında girdiği Ağaç AŞ'deki ihaleyi en uygun teklifi vererek, kazandığını söyledi.

Sarıtaş, malzemelerin teslimi sonrasında hak ettiği ödemeleri düzenli alamadığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerine Ümit Polat beni çağırarak (ödemeleri) hediye ve yardım kartları getirdiğim takdirde bunun karşılığında alabileceğimi bana beyan etti. Ben de bunun üzerine giyim ve market kartlarını alarak Ümit Bey'e teslim ettim. Verdiğimde nerede kullandığını bilmiyorum. Daha sonra Ağaç AŞ tarafında 2023 yılında bir ihale daha yapıldı. İhaleyi kazandım. Bu ihaleden sonra da Ümit Polat beni çağırarak Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Ben de 'Bunu yapamayacağını, zaten en uygun fiyatı vererek ihalenin bende kaldığını' söyledim. Ödememi alabilmem için yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermem gerektiğini söyledi. Ben, bu parayı daha fazla iş almak veya kendime haksız bir menfaat sağlamak için vermedim. Bu dönemde ekonomik olarak zor durumdaydım, yaptığım ve teslim ettiğim işlerin karşılığı olan alacaklarımı tahsil etmek ve ticaret hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Bu nedenle bu isteğini kabul ettim. Bu şekilde de yaklaşık olarak Ali Sukas'a 4,5 milyon lira gibi bir parayı hazırlayarak Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim. Sayın Başkanım, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben herhangi bir ihale ayarlanması, ihalenin bende bırakılması, daha fazla iş verilmesi karşılığı bu parayı vermedim. Teklif vererek katıldığım, teslim ettiğim ürünlerin alacağım karşılığındaki olan parayı almak için verdim."

Tutuksuz sanık Sarıtaş, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Sarıtaş, hakkındaki ev hapsi uygulamasının kaldırılmasını ve beraat verilmesini istedi.

Duruşmada, aranın ardından tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Kaynak: AA
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