İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Açıklaması: "Bu Masadan Adalet, Bereket, Huzur, Barış, Mutluluk, Refah Çıkmaz"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerin bir kısmını izlediğini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve bakanların Kabine toplantısı öncesi görüntüsünün AA kaynaklı bir bölümünü haber kanalında izledim. Yüzler asık, enerji sıfır, herkes huzursuz, umutsuz, kararsız, bezgin ve gergin. Bu masadan adalet, bereket, huzur, barış, mutluluk, refah çıkmaz. Milletin erken seçim talebi nettir. Sandık zamanıdır. Türkiye için hızla çalışan, umutla ve kararlılıkla duran bir iktidar zamanıdır."