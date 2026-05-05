İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Açıklaması: "Bu Masadan Adalet, Bereket, Huzur, Barış, Mutluluk, Refah Çıkmaz"
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Açıklaması: "Bu Masadan Adalet, Bereket, Huzur, Barış, Mutluluk, Refah Çıkmaz"

05.05.2026 18:05  Güncelleme: 19:29
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi paylaştığı görüntülerle hükümetin huzursuzluğunu eleştirerek erken seçim talebini yineledi.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, "Yüzler asık, enerji sıfır, herkes huzursuz, umutsuz, kararsız, bezgin ve gergin. Bu masadan adalet, bereket, huzur, barış, mutluluk, refah çıkmaz. Milletin erken seçim talebi nettir. Sandık zamanıdır" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerin bir kısmını izlediğini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve bakanların Kabine toplantısı öncesi görüntüsünün AA kaynaklı bir bölümünü haber kanalında izledim. Yüzler asık, enerji sıfır, herkes huzursuz, umutsuz, kararsız, bezgin ve gergin. Bu masadan adalet, bereket, huzur, barış, mutluluk, refah çıkmaz. Milletin erken seçim talebi nettir. Sandık zamanıdır. Türkiye için hızla çalışan, umutla ve kararlılıkla duran bir iktidar zamanıdır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Açıklaması: 'Bu Masadan Adalet, Bereket, Huzur, Barış, Mutluluk, Refah Çıkmaz' - Son Dakika

Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
