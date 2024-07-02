İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası ile işbirliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
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İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası ile işbirliğinin önemini vurguladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılarak, İBB ve İSO arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. İmamoğlu, İstanbul'un marka değerine dikkat çekerek, işbirliği, demokrasi ve şeffaflık temelinde çözümler üreteceklerini belirtti. Ayrıca, Eylül ayında İstanbul'un 1/100.000'lik planlarının başlangıcını ilan edeceklerini ve bu planların kentin tüm sektörlerinin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

02.07.2024 14:53
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Beyoğlu'nda İSO'nun merkez binasında düzenlenen "İstanbul'un Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı programda konuşan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Sanayi Odası arasında sağlanan işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

İSO'nun İstanbul'u ilgilendiren konulara katkı sunan kurumlardan biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu şehir, bu ülke hepimizin. Biz, ezelden gelip ebediyete doğru giden böylesi kutsal emanetlerin iyi yönetilmesi noktasında, işbirliğimizi en üst seviyede ortaya koyarak, sürdürülebilir bir ortamı var etme sorumluluğuna da sahibiz. Her şeyin içinde olduğu bir organizasyon ile doğru kararlar alma mekanizmalarını kurabilme becerisini ortaya koyduğunuzda, her türlü konuyu, sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası gibi kurumlarla işbirliklerini önde tutmaları gerektiğini aktaran İmamoğlu, yatırım ortamını iyileştirmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmenin ortak çabaları olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un marka değerine vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Allah'ın nimeti, 'İstanbul' diye bir markanın dünyada bir benzeri yok. Dünyanın bana göre en önemli 5 markasından birisidir İstanbul. İsim olarak, bilinirlik olarak, herkesin zihnindeki yeri olarak baktığınızda, muazzam bir markanın sahibiyiz. O zaman ona dönük sorumluluğumuz o kadar büyük ki. O bakımdan biz, bütün bu meselelerin çözümünü, gerçekten işbirliği içerisinde çözeceğimizin farkında olan bir yönetimiz. Bu işbirliğinin temelinde aslında demokrasi var, katılımcılık var, şeffaflık var."

İmamoğlu, Eylül ayında İstanbul'un 1/100.000'lik planlarının başlangıcını ilan edeceklerini ve bunun kentte yer alan bütün sektörlerin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

1/100.000'lik planların sadece imarla ilgili olmadığına işaret eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılaşmayı tarifleyen bir şey değildir sadece ya da işte sanayi nerede, konut nerede meselesi değildir tek başına. Aslında 1/100.000'lik ölçek dediğimiz şey, bir kentin anayasasıdır. Kültürünü tarifler, sanatını tarifler, eğitimini tarifler, doğasını, yaşamını, suyunu tarifler ve bunlara çözüm bulur. Bütün bunları çözebilmenin tek yolu var. Gerçekten akıl yolu ve bilim yoludur. Bundan sapmadığınız zaman, emin olun ekonominiz de iyi olur, dış politikanız da iyi olur, ticaretiniz de iyi olur, sanayiniz de iyi olur, şehirciliğiniz de güzel olur. İstanbul'a sorumlu olmak, insanlığa karşı sorumlu olmaktır. İnsanlığa karşı mahcup olmayacağımız güzel bir dönemi İstanbul'umuza var etmek istiyoruz."

İmamoğlu ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, konuşmaların ardından, İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden gelen soruları yanıtlayıp, gelen talep, sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası ile işbirliğinin önemini vurguladı - Son Dakika

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