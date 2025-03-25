İmamoğlu'na Destek İçin Protesto

HABER: Batuhan DÜKEL - Eren CESUR/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN - Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Binlerce yurttaş İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara Kızılay'da bir araya geldi. Kolluk kuvvetleri, protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederken çok sayıda gözaltı işlemi uyguladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla biraraya gelen yurttaşların Ankara'daki adresi Kızılay'dı. Bu sabah saatlerinden itibaren çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet Kızılay'da hazır bekledi. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart gününden itibaren protesto amacıyla Kızılay'a akın eden vatandaşlar düne kadar Güvenpark'ta buluşurken, kolluk kuvvetleri bugün Güvenpark'ı abluka altına alarak eylemcilerin parka girişine izin vermedi.

CHP otobüsü Selanik Caddesi'ne girdi. CHP otobüsü üzerinden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İmamoğlu'na desteğini belirterek vatandaşlara seslendi.

Konuşmanın ardından Selanik Caddesi'nde toplanan protestocular Tandoğan Meydanı'na yürümek istedi ancak çevik kuvvet barikat kurarak protestocuların geçişlerine izin vermedi.

Kolluk kuvvetleri protestocuları dağılmaları için ikaz ettikten sonra tazyikli su ve biber gazı ile protestoculara müdahale etti. Çevik kuvvet protestocuları Kolej Metrosu'na doğru püskürttü. Müdahale esnasında çok sayıda gözaltı işlemi uygulandı.