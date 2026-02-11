İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Atamasına Sert Tepki - Son Dakika
İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Atamasına Sert Tepki

11.02.2026 20:27
Ekrem İmamoğlu, yeni Adalet Bakanı'nın atanmasını adalete inancı sıfırlamak olarak nitelendirdi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin, "Milletimizin yargıya olan güveninin yüzde 20'lerin altına düştüğü bugünlerde adalete inancı sıfırlamak, yerle bir etmek için bir hamle daha yapılmıştır. Adalet Bakanlığı'na yapılan atamanın manası budur. Aynı zamanda, bizlere karşı yürütülen soruşturma ve davaların tamamen siyasi bir maksat taşıdığı, en tepeden kurgulandığı açıkça itiraf edilmiş ve tasdiklenmiştir. Dün vahimdi, bundan sonrası daha da vahimdir" dedi.

CHP, Adalar'da miting düzenledi. İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları kaydetti:

"Kıymetli Adalılar, benim canım hemşerilerim… Saygıdeğer hanımefendiler, sevgili beyefendiler, mert ve yürekli gençler, güler yüzlü çocuklar… Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, özlemle kucaklıyorum. 19 Mart'tan bu yana adalet ve demokrasiyi savunduğunuz, için her birinize dostlukla teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Adalar'ı, bir Adalı olarak sizlerle birlikte yöneten, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve icraatçı uygulamalarının en güzel örneklerini hayata geçirmek için canla başla çalışan Ali Ercan Akpolat Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer Genel Başkanım Özgür Özel liderliğinde, büyük bir kararlılık ve inançla iktidara yürüyoruz. İktidar yürüyüşümüze güç katanlarla yürümek, bizi ne kadar başarılı kılacaksa ve ne kadar kıymetliyse, kararlı mücadelemize zarar vermesi muhtemel, siyasi ahlaktan nasibini almamış kişilerden kurtulmak da mücadelemiz için bir o kadar kıymetlidir. Genel başkanımızın liderliğinde partimizin kararlı iktidar yürüyüşü devam edecek ve mutlaka başarıya ulaşacaktır."

"Aileyle tehdit; insanlık suçudur, zulümdür, işkencedir"

Sevgili hemşerilerim; 2019'dan bugüne Adalar için çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bunu en iyi, bu güzel meydanda toplanan sizler biliyorsunuz. Çok büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Meydanları, yeşil alanları, parkları yenileyip düzenledik. Taş Mektep'i restore ederek, vatandaşın hizmetine sunduk. Pendik-Tuzla ve Maltepe ile Adalar arasında yeni deniz hatlarımızı açtık. Toplu taşıma hizmetlerine hız verdik, 250 İETT aracını hizmete sunduk. Paşabahçe Vapuru'nu restore ettik. İş arayanlarla işverenleri buluşturmak için Bölgesel İstihdam Ofisimizi açtık. Milletin parasını millete verme anlayışıyla, hizmette sınır tanımadan çalışırken kendimizi demokrasi tarihimizin en büyük, en kirli siyasi operasyonunun içinde bulduk. 11 aydır, hukuka, ahlak ve vicdana sığmayacak ölçüde büyük bir kötülüğe karşı mücadele ediyoruz. Kendisini sandıkta yenecek rakibini kumpas dosyalarıyla, iftira ve şantajla, delilsiz, uydurma iddialarla hapse attıran bir kötü akıl, şimdi de bitmeyen bir kin ve öfkeyle ailelere saldırıyor. En yakınlarımıza zulmederek, bizleri ailelerimizle tehdit ediyor, diz çöktürmeye uğraşıyorlar. Aileyle tehdit, hukuksuzluğun ve vicdansızlığın son noktasıdır. Aileyle tehdit; insanlık suçudur, zulümdür, işkencedir. Aileyle tehdit; namertliktir, adaleti kirletmektir. Buna derhal son verin.

"Adalet Bakanlığına yapılan atamanın manası..."

Seçimi kaybedeceğini anlayınca zalimleşen, kutsallara saldıran, ailelere eziyet ederek koltuğunu koruyabileceğini zanneden zihniyete bir sözümüz var: Yenileceksiniz. Tertemiz ahlakımıza, güler yüzümüze, sabrımıza, cesaretimize yenileceksiniz. Milletimizin sağduyusuna, vicdanına yenileceksiniz. Milletimizin yargıya olan güveninin yüzde 20'lerin altına düştüğü bugünlerde adalete inancı sıfırlamak, yerle bir etmek için bir hamle daha yapılmıştır. Adalet Bakanlığı'na yapılan atamanın manası budur. Aynı zamanda, bizlere karşı yürütülen soruşturma ve davaların tamamen siyasi bir maksat taşıdığı, en tepeden kurgulandığı açıkça itiraf edilmiş ve tasdiklenmiştir. Dün vahimdi, bundan sonrası daha da vahimdir. Çünkü, adalet yoksa hak ve hürriyet yoktur, bereket yoktur. Adaletsizlik ekonomiyi bitirmiş, ülkemizi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Her şeye rağmen, mücadelemiz ve kararlılığımız daha yüksek bir şekilde devam edecektir.

"Öyle de yenilecekler, böyle de yenilecekler"

Vicdanı yok sayan, ahlakı ayaklar altına alan, adaleti susturan, hukuku siyasi aparata çeviren bu kötü akıl kaybetmeye mahkumdur. Daha önce İstanbul'da 4 kez nasıl yenildilerse, yine öyle yenilecekler. Öyle de yenilecekler, böyle de yenilecekler. Milletimiz 'bitti' diyene kadar, bu büyük adalet ve haysiyet mücadelesi sürecek. Onlar, yargıdan ellerini çekecek ve sandıkta kaybetmeyi içlerine sindirmeyi öğrenecek. Onlar kaybedecek, Türkiye'nin 86 milyon onurlu yurttaşı kazanacak. Onlar kaybedecek, hukuk ve demokrasi kazanacak. Türkiye adaletin ve hürriyetin, refahın ve bereketin ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

