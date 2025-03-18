İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Siyasi Komplo

(ANKARA) - İdare Hukukçusu Metin Günday, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilme kararının hukuki olmadığını, bu kararın siyasi olduğunu ifade etti. Günday, davaya bakacak olan idare mahkemesi hakimlerinin bu işlemi iptal etmesi gerektiğini vurguladı.

İdare Hukukçusu Metin Günday, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilme kararını değerlendirdi. TELE1'de canlı yayına katılan Günday, karara ilişkin şunları söyledi:

"Bu yatay geçiş tamamen hukuka uygun. Yapıldığı tarihteki hukuk kurallarına ve mevzuatlara tamamen uygun bir biçimde yapılmış bir geçiş. Bu geçişin yapılmasıyla birlikte Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olma statüsü kazanmış. Bu statü kazanılmış hak biçimindeki bir statü. Müfredattaki bütün dersleri alarak derslerinde başarılı olarak mezun olmuş. Kendisine verilen diplomayla yüksek lisans dahi yapmış.

Diplomasının geriye dönük işletilerek iptal edilmesi hukuka aykırıdır. Bir kanun ya da güzelleme geçmişe yönelik olarak uygulanamaz. Bir idari işlem yapıldığı tarihteki hukuk kurallarına uygunluk yönünden denetlenebilir. Açıkca hukuk ilkeleri ayak altına alınmıştır. Bu kararın hukukla bir ilgisi yoktur. Bu siyasi bir komplodur.

Bu bir idari işlemdir. Buna karşı idare mahkemesine dava açılması gerekir. Bu davaya bakacak olan idare mahkemesi hakimleri bir nebze idare hukuku öğrenmişlerse bu işlemi iptal ederler."