İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Türkiye'deki Protestolar Dünya Basınının Gündeminde: İktidarın Yargı Üzerindeki Etkisi Genişliyor

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, dünya basınında gündeminin birinci sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. ABD Merkezli The New York Times, " Türkiye'deki protestolara ilişkin bilinmesi gerekenler" başlıklı değerlendirmesinde İmamoğlu'nun tutukluğunu politik nedenlere bağlarken, "İktidarda geçirdiği 20 yılı aşkın sürede Erdoğan, devlet gücünü elinde toplarken medya ve yargı üzerindeki etkisini de genişletti" ifadelerine yer verdi.

Dünya basını, tutuklanan CHP'nin Cmhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Türkiye genelinde düzenlenen kalabalık protesto gösterilerini yakından takip ediyor.

The New York Times: Son küresel gelişmeler, Erdoğan'ı avantajlı bir konuma getirmiş olabilir

ABD Merkezli The New York Times (NYT) "Türkiye'deki protestolara ilişkin bilinmesi gerekenler" başlıklı haberinde, İmamoğlu'nun tutukluğunu politik nedenlere bağlarken "İktidarda geçirdiği 20 yılı aşkın sürede Erdoğan, devlet gücünü elinde toplarken medya ve yargı üzerindeki etkisini de genişletti" ifadelerine yer verdi. Haberde şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin borsası ve para birimi ciddi değer kaybı yaşadı, ancak sonrasında bir kısmını telafi etti. Yine de bazı yatırımcılar, hukukun üstünlüğüne dair endişeler ve olası istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'den kaçınabilir. Bazı Avrupalı liderler, İmamoğlu'nun tutuklanmasını anti-demokratik olarak eleştirirken, üst düzey Amerikalı yetkililer bu konuda sessiz kaldı.

Son küresel gelişmeler, Erdoğan'ı avantajlı bir konuma getirmiş olabilir. (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, ABD'nin müttefiklerinin ülkelerini nasıl yönettiğine dair nadiren endişe dile getirdi. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği çekebileceği korkusu, Avrupa ülkelerini Türkiye ile daha güçlü savunma ilişkileri kurmaya yöneltti ve bu bağları riske atmak istemeyebilirler."

BBC: Türkiye'deki protestolar, İBB başkanının kaderindendaha fazlasıyla ilgili

İngiltere merkezli BBC, Türkiye'deki protesto gösterilerinin arkasındaki motivasyonun yalnızca İBB Başkanı'nın gözaltına alınması değil, "Ülkenin bir otokrasiye sürüklenmesi" olduğunu savundu. BBC'nin haberinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu, yalnızca İstanbul'un karizmatik belediye başkanının geleceğine dair bir kavga değil. Erdoğan döneminde özgürlük ve demokrasi giderek aşındı. Birçok kişi, bu gidişata dur demek ve ülkenin tam anlamıyla bir otokrasiye sürüklenmesini engellemek için bunun son fırsat olabileceğini düşünüyor – tabii eğer hala çok geç değilse. Her gece sokaklara çıkıyorlar. Çevik kuvvetin göz yaşartıcı gazına ve plastik mermilerine, gösteri yasağına, kapatılan yol ve köprülere, gözaltı riskine rağmen. Şimdiye kadar sadece beş gün içinde binden fazla kişi gözaltına alındı – ve bu sayı artıyor. Bu durum, burada tutuklanmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

Türkiye, kendisini işleyen bir demokrasi olarak tanıtıyor ve yüzeyde bakıldığında öyle, seçimler yapılıyor, seçmen katılımı genellikle yüksek, Türkler sandığa gidip oy kullanma haklarını önemsiyor, oy verme süreci, seçim günü büyük ölçüde adil işliyor, sorun, sandıkların ötesinde yaşananlarda..."

Sky News: Cumhurbaşkanı'nın en büyük rakibinin tutuklanmasına ilişkin karışıklıkta bin 133 kişi gözaltına alındı

Sky News ise toplanma yasağına rağmen devam eden protestolarda bin 133 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, protestoculara, polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık verildiğine dikkat çekti. Sky News, İmamoğlu için "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi" ifadelerini kullandı.

Euronews: Türkiye, Erdoğan'ın rakibinin tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolar sürerken gazetecileri gözaltına aldı

Euronews'te yer alan bir haberde, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla tetiklenen büyük protestolara polisin sert şekilde müdahalede bulunduğunu yazdı. Haberde DİSK Basın-İş'in, dün yaptığı açıklamada en az sekiz muhabir ve fotoğrafçının gözaltına alındığını duyurmasına dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de yetkililer, Ekrem İmamoğlu'nun hapsedilmesiyle alevlenen protestolar sırasında birçok gazeteciyi evlerinden gözaltına aldı. Gazetecilik emekçileri sendikası DİSK Basın-İş, pazartesi günü yaptığı açıklamada en az sekiz muhabir ve fotoğrafçının gözaltına alındığını duyurdu. Sendika, bu gözaltıları 'basın özgürlüğüne ve halkın gerçeği öğrenme hakkına yönelik bir saldırı' olarak nitelendirerek, 'Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz!' ifadelerini kullandı ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

2014'te cumhurbaşkanı olmasından bu yana Erdoğan, gazetecileri hedef almaya devam etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşu, geçen yıl yayımladığı raporda Erdoğan'ın iktidardaki on yılı boyunca 77 gazetecinin 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla mahkum edildiğini ve beşinin öldürüldüğünü belirtti. Ayrıca, ülke çapındaki medyanın en az yüzde 85'inin hükümet kontrolünde olduğunu vurguladı."