İmamoğlu, Özgür Özel ile Kayyum Politikalarını Görüşecek

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. İmamoğlu, kayyuma karşı Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) çalışmalarını anlatacak.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBB'nin kayyum uygulamasına karşı atılabilecek adımlar ve bu konuda TBMM'ye sunulabilecek yasa teklifine ilişkin çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, yarın CHP'nin Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile de bir araya gelecek.