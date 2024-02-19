İmamoğlu\'ndan Akşener\'in olay sözlerine yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez." sözlerine yanıt vererek "Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan birtakım tariflere asla muhatap olmayacağım." ifadelerini kullandı.

"ÇOKLU BİR RAKİPLE KARŞI KARŞIYAYIM"

İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştü. İmamoğlu, burada gazetecilerin soruları sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez." şeklindeki açıklamalarına da yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşehrimize, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla, adı her neyse yorumlar yapılacaktır." dedi.

"MUHATAP OLMAYACAĞIM"

İmamoğlu, bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağını dile getirerek "Ama İstanbul'a dair bir proje ya da İstanbul'da yaptığımız bir işe dönük bir tarif olursa bu kapsamda elbette cevabını veririm. Bu söylenen, siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan birtakım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A, B partisi ya da A, B partisinin lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek, önümüzdeki 5 yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde, tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu." ifadelerini kullandı.