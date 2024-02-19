İmamoğlu'ndan Akşener'in olay sözlerine yanıt - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Akşener'in olay sözlerine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İTO'nun İstanbul için önemli bir paydaş olduğunu belirten İmamoğlu, seçim döneminde birçok rakiple karşı karşıya olduğunu ve yapılan yorumlara cevap vermeyeceğini söyledi.

19.02.2024 13:55
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez." sözlerine yanıt vererek "Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan birtakım tariflere asla muhatap olmayacağım." ifadelerini kullandı.

"ÇOKLU BİR RAKİPLE KARŞI KARŞIYAYIM"

İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştü. İmamoğlu, burada gazetecilerin soruları sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez." şeklindeki açıklamalarına da yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşehrimize, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla, adı her neyse yorumlar yapılacaktır." dedi.

"MUHATAP OLMAYACAĞIM"

İmamoğlu, bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağını dile getirerek "Ama İstanbul'a dair bir proje ya da İstanbul'da yaptığımız bir işe dönük bir tarif olursa bu kapsamda elbette cevabını veririm. Bu söylenen, siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan birtakım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A, B partisi ya da A, B partisinin lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek, önümüzdeki 5 yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde, tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'ndan Akşener\'in olay sözlerine yanıt
Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Akşener'in olay sözlerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol MARASLI: Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok İyi partili bir seçmen olarak eger İstanbul'da yaşıyor olsaydım oyumu kesinlikle Ekrem İmamoğlu na verirdim. 130 165 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Aferim lan eko başkan ?? polemiklerden kaciyorsun 79 155 Yanıtla
  • Kadir Can: Meral Yeni öğrenmiş Eko derdi İstanbul hizmet değil CHP ele geçirmek başına geçmek boş zamanlarında maksat adres belli olsun diye İBB binasına gidiyor elinden gelse hom ofis çalışacak ?? 95 45 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Kankalarin yan ciziyor haci 99 36 Yanıtla
  • Talip Konyali: noldu ... apla ....apla ..diyordun...siyaset adamı böyle kıvrtır işte 99 21 Yanıtla
  • Mustafa Olcay: Ben tek siz hepiniz.. Sanki Bu şarkı size bestelemiş adil bir seçim olsa biliyorlar sonucu! Suyu bulandırıyorlar ki bir şansları olsun. 35 72 Yanıtla
  • stanciu george: ekremın ne kadar fırıldak oldugunu herkes bılıyor ıdeolojık olarak oy veren kesımde bundan bır halt olmaz dıyor ama yıne de ekrem dıyor nedenı ıse basıt putperestler hep bır bırıne destek oluyor 24 38
  • Selim Kayisi: Şu an İBB başkanı sne olduğun için sana yüklenmeleri bana gayet mantıklı geliyor. 24 16 Yanıtla

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