İmamoğlu, Tuzla\'da halk buluşmasında projelerini anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da partisinin düzenlediği Halk Buluşması programına katıldı.
Cami Mahallesi'ndeki buluşmada partisinin Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl ile kalabalığı selamlayan İmamoğlu, kendi dönemlerinde 5 kat fazla iş ve hizmet yaptıklarını söyledi.
Yaptıkları çalışmaları anlatan İmamoğlu, yeniden seçilmeleri halinde sosyal destekleri daha da arttıracaklarını kaydetti.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"100 bin yeni evli çifte 30 bin lira destek sağlayacağız. Gençlerin evlenmesine katkı sunacağız. 45 bin haneye Yenidoğan Destek Paketi sunacağız. Önümüzdeki dönemde, ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza, 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacağız."
Büyük ve güçlü bir İstanbul İttifakı olduklarını kaydeden İmamoğlu, " İstanbul İttifakı, namusuyla çalışan büyük çoğunluğun ittifakı. İstanbul İttifakı, haktan ve adaletten yana olanların ittifakıdır. 2019'da İstanbul'un talan edilmesine 'dur' diyen bu ittifak, 31 Mart'ta yine tarih yazacak. Kardeşlerim, güzel hemşehrilerim bir kez daha birleşelim. Gelin, başlattığımız büyük hizmet, icraat ve yatırım dönemi daha güçlü devam etsin." ifadesini kullandı.
İmamoğlu daha sonra kendisi ve Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl için oy istedi.
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