İmamoğlu, siyasi yasak iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Utanç verici - Son Dakika
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İmamoğlu, siyasi yasak iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Utanç verici

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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı dava nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

20.08.2024 15:48
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki hakaret davasına ilişkin, "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partinin il yönetim kurulu, İmamoğlu'na, Türkiye Belediyeler Birliğindeki makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından bir gazeteci, İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıp, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, şu anda istinaf aşamasında olan davaya ilişkin bir soru yöneltti.

"UTANÇ VERİCİ BAŞKA BİR DAVA VAR MIDIR?"

Dava kapsamında kendisine siyasi yasak getirileceğine ilişkin iddialarına yanıt veren İmamoğlu, konunun istinafta olduğunu söyleyerek, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum." diye konuştu.

"UMARIM HIZLICA KARAR ÇIKAR"

İstinaf sürecini takip ettiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar, boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada, 'siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı' meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Umarım hızlıca karar çıkar."

İmamoğlu, siyasi yasak iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Utanç verici
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, siyasi yasak iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Utanç verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İshak Klein: Takma kafana Ekrem abi… bunlar ateş olsa cümür kadar yer yakar.. rahat ol… 27 63 Yanıtla
    Selami Karagülle: ismi veya soyismi yabancı menşeili olan herkes in ekreme destek veriyor olması çok manidar? 11 2 Selim Kayisi: Selami Karagülle, Selami de Türkçe değil gülle de. sende İmamoğlu'na destek mi veriyorsun ? 0 3
  • Çengelköylü: KORKUNUN ECELE FAYDASI OLMAZ KANUNUN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZZZZZ 45 19 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Eko tatilde bitecek desene 46 17 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: "Adaletli bir karar verir" demekle, umarım benim lehime karar verir demek istiyor. 41 8 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Bu işe en çok sevinen özel bey olur çünkü önündeki engeller kalkıyor ?? 26 12 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: hem hakaret edip hemde sonucuna katlanmak yerine olayı siyasi mağdur yada siyasi karar verildi havasına sokup sıyrılmak budur. 22 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: İsabetli bir karar olur . Bir ingilizi politikamizdan atmis oluruz 18 5 Yanıtla
  • Ali Erdi: ekocugum dedelerin zamanında ilkokul kitaplarında yazan şiiri okudu diye İstanbul büyükşehir belediye başkanıni görevden alıp tutuklamisti unutmadık 15 6 Yanıtla
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