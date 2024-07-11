IMF: Fed, faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacak - Son Dakika
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IMF: Fed, faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacak

IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngördüklerini söyledi. Kozack, ABD ekonomisinin performansının güçlü olduğunu belirtirken, bütçe açığının azaltılması ve borçların düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 19:39
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngörmeye devam ettiklerini söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisine dair soruların yöneltildiği toplantıda, Kozack, ülke ekonomisinin performansının oldukça güçlü olduğunu, ekonomik faaliyet ve istihdamın beklentileri aştığını, dezenflasyon sürecinin ise devam ettiğini belirtti.

Kozack, "Fed'in verilere dayalı ve ihtiyatlı para politikası yaklaşımını destekliyoruz. Ayrıca Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi yapabilecek konumda olacağını bekliyoruz ve bu değerlendirme geçerliliğini sürdürüyor." dedi.

ABD'nin yüksek bütçe açığını azaltmak ve borçlarını aşağı yönlü bir seyre sokmak için harekete geçmesi gerektiğini de vurgulayan Kozack, bu endişeleri uzun süredir dile getirdiklerini anlattı.

Kozack, ülkede bütçe açığının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, özellikle ekonomi güçlüyken, borcun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranının kararlı bir düşüş seyrine sokulması için harekete geçilmesi gerektiğini ve bunun da geniş kapsamlı bir dizi mali önlemi gerektireceğini ifade etti.

ABD'de federal hükümetin 2023 mali yılında net faiz ödemelerinin GSYH'nin yüzde 2,4'ü kadar olduğunu bildiren Kozack, içinde bulunulan mali yılda bu oranın yüzde 3,2'ye yükselmesinin beklendiğini ve bunun büyük ölçüde yüksek faiz oranlarından kaynaklandığını kaydetti.

Kozack, net faiz ödemelerinin orta vadede bile yüksek kalmasının beklendiğine işaret ederek, bu nedenle ABD'ye bütçe açığını ve borcunu azaltmak için harekete geçilmesi çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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