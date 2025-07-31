İnan'dan Özkan'a Çeşme Yangını Tepkisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Çeşme yangınına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, yazılı açıklamasında, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Çeşme'deki yangının planlı çıkarıldığını ileri sürdüğünü anımsattı.

Özkan'ın 4 Temmuz'da Çeşme'de çıkan yangının AK Parti'nin daha önce yapmak istediği Çeşme Projesi'nin bulunduğu alanda çıktığını iddia ettiği aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Planlı mı, tesadüf mü?' şeklinde açıklama yapmış ve suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Harita başında yan yana iki rengi gösterip 'komplo var' diye milleti galeyana getirmek, cehaletle kötü niyetin birleşimidir. Elinde belge varsa adliyeye git; yoksa Çeşme'nin külünden siyaset devşirmeye çalışan kifayetsiz bir algı tacirinden ibaretsin. Bu ucuz numaralar artık tutmuyor."