Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm katı ve çatıyı sardı. O sırada bitişik binadaki dairede yaşayan bir kadın, elinde kova ile pencereye çıkıp, yardım istedi. Şoka giren kadın çevredekilerin yönlendirmesi ile binadan çıkarken; yangın çıkan binada oturan bir vatandaş, balkona çıkıp itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken; çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 4 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?