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İnegöl'de devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boru yüklü bir TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İnegöl\'de devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı
24.12.2023 - 18:59,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen boru yüklü TIR'ın sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Mezit Boğazı Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Muhammed Ö. (38) yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı boru yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlerin üzerine devrildi. Sürücü, TIR'da sıkışırken, karayolu kısmen ulaşıma kapandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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