Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısından beton zemine düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Nuri C. (67), Mahmudiye Mahallesi 5. Sokak'taki tek katlı iş yerinin çatısına lodosun getirdiği çöpleri temizlemek için çıktı.
Lodos yüzünden bir anda dengesini yitiren Nuri C, kafa üstü beton zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?