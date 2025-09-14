İnegöl\'de iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi Şehitler Sokak'ta bir iş yerine ait inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.