Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasına alacaklarını istemeye gelen nakliyeciler ile iş yeri sahipleri arasında çıkan sopa ve maket bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 261'inci Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. 7 aydır alacaklarını tahsil edemediklerini öne süren nakliyeciler ile fabrika sahipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve maket bıçaklarının kullanıldığı kavgada fabrika sahipleri Bahattin A. (48) ile Yusuf A. (38) maket bıçağıyla vücutlarının çeşitli yerlerinden, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı 5 kişinin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.