İngiltere Başbakanı, düzensiz göçü çözmek için 84 milyon sterlinlik fon açıkladı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için Afrika ve Orta Doğu'daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik bir fon açıkladı.

Starmer, İngiltere'nin başkent Londra'ya yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Blenheim Sarayı'nda ev sahipliği yaptığı 4. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında zirveyi değerlendirdi.

Zirvede Ukrayna'ya desteğin güçlü şekilde vurgulandığını kaydeden Starmer, bu ülkenin yaklaşan kış öncesi enerji ihtiyacının giderilmesi konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Starmer, Ukrayna'nın sadece kendi halkı için değil Avrupa halkları, demokrasi ve özgürlükler için savaştığını belirterek, "Bizim güvenliğimiz de Ukrayna'da başlar." dedi.

Avrupa'nın genel güvenliğinin de zirvede masaya yatırıldığını anlatan Starmer, Moldova gibi bazı ülkelerin doğrudan tehdit altında bulunduğunu ifade etti.

Starmer, İngiltere'nin Avrupa Birliği'yle (AB) işbirliğinin düzensiz göç, savunma ve güvenlik alanında daha da güçleneceğine işaret ederek, "İlişkilerimizi yeniden düzenliyoruz. Bugünkü zirvenin merkezinde olan konulardan biri de buydu. Göçmen kaçakçılarının başını ezecek, çalışma sistemlerini bozacak ve sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz. Bunu, vergi mükelleflerinin paralarını saçma projelere harcayarak değil, uluslararası hukuka uygun pratik çözümlerle yapacağız." diye konuştu.

İngiltere'nin Europol'deki varlığını artırmanın bu yolda bir adım olduğuna dikkati çeken Starmer, "Düzeniz göçle mücadele için göçün kaynağında da mücadele yürütmeliyiz. Bugün, Afrika ve Orta Doğu'daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik (Yaklaşık 3,6 milyar TL) yeni bir fon açıklıyorum. Buna insani ve sağlık destekleri, iş fırsatları bulunan mesleki eğitim ve eğitime ulaşım projeleri de dahil. Bu, göçün önüne geçmek için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"İçişleri Bakanlığımız işlemeyecek bir saçmalıkla (Ruanda Planı) zaman kaybetti"

Starmer, toplantının soru-cevap bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Düzensiz göçü çözmek için sihirli bir değnek yok." sözüne değinerek, "Bir sihirli değnek olsaydı bu çok uzun süre önce kullanılırdı." dedi.

Düzensiz göç sorunuyla ciddi şekilde ilgilenmek gerektiğine vurgu yapan Starmer, bu nedenle geçmiş İngiltere hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme projesini iptal ettiğini hatırlattı.

Göreve geldiği 5 Temmuz itibarıyla Ruanda Planı iptal edilip buraya harcanacak parayla sınır koruma güçlerine olan desteğin ve takviyenin artırıldığını ifade eden Starmer, yaklaşık 2 haftada ülkeye 550 düzensiz göçmenin girmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Biz, çözülmemiş çok büyük bir problemi devraldık. Kimse bunun kolay olduğunu söylemiyor. Bu bizim için bir sınama, biz muhalefetteyken de hükümet için bir sınamaydı. Ama çok zaman ve kaynak kaybettik. İçişleri Bakanlığımız işlemeyecek bir saçmalıkla (Ruanda Planı) zaman kaybetti. Sınır güvenliğine destek verilerek adımlar atılabilirdi. Bu yıl rekor sayıda düzensiz göçmen ülkemize girdi. İki hafta önce insanlara bize oy vermeleri gerektiğini söylerken kısa sürede bunu tek hareketle değiştiremeyiz."