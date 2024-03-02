İngiltere Başbakanı Gazze eylemlerini aşırılık yanlılarının ele geçirdiğini söyledi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Gazze eylemlerini aşırılık yanlılarının ele geçirdiğini söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Gazze'ye destek için yapılan eylemleri aşırılık yanlılarının ele geçirdiğine ilişkin açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları ve siyasiler sert tepki gösterdi. Sunak'ın açıklamaları, İslamofobik ifadeler içerdiği ve barışçıl protesto haklarını kısıtlama tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle eleştirildi. Savaşı Durdur Koalisyonu, eylemlerin süreceğini vurgulayarak Sunak'a seçim çağrısı yaptı.

02.03.2024 03:57  Güncelleme: 03:58
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Gazze'ye destek için yapılan eylemleri aşırılık yanlılarının ele geçirdiğine ilişkin açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları ve siyasiler sert tepki gösterdi.

Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, "Son haftalarda ve aylarda aşırılık yanlısı olaylar ve suçlarda şok edici artış gördük." ifadesini kullandı.

İngiltere sokaklarında yapılan Gazze'ye destek eylemlerinin tehdit, tahrik ve planlı şiddet olayları haline dönüştüğünü savunan Sunak, ülkedeki Yahudi ve Müslümanların günlük hayatta çeşitli baskılar ve zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Sunak, "Demokrasimiz hedefte." derken eylemcilerin birçok etkinliği sabote eden eylemler düzenlediği, milletvekillerinin evlerinde güvende hissetmediği, parlamentonun dahi güvenlik endişeleriyle toplandığını öne sürdü.

Siyasetçi George Galloway'in "Gazze referandumu" olarak adlandırdığı Rochdale ara seçiminden zaferle çıkmasına da değinen Sunak, "Endişe verici olmanın da ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece hükümetin değil herkesin yaşananlara tepki göstermesi gerektiğini belirten Sunak, "Bizi parçalamak isteyen güçler var. 7 Ekim'den bu yana, savaşın masumlara, kadınlara ve çocuklara getirdiği korkunç acılar konusunda hepimizin hissettiği insani kaygıdan, bölücü, nefret dolu bir ideolojik gündemi ilerletmek için yararlanmaya çalışanlar var." diye konuştu.

"Son dönemdeki birçok olayda, değerlerimize düşman ve demokratik geleneklerimize saygısı olmayan küçük gruplar tarafından sokaklarımız ele geçirildi." diyen Sunak, Müslümanlarla aşırılık yanlılarını birbirinden ayırdığını da ifade etti.

Protesto hakkını savunmakla birlikte aşırılık ve şiddet yanlısı çağrıların yapılamayacağını söyleyen Sunak, polise aşırılıkla mücadelede ilave güçler veren yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Sunak, üniversitelerden kampüslerde aşırılık yanlısı eylemlere izin vermemesini istediği konuşmasında bu eylemlere karışanlara vize vermeme ve varsa vizelerini iptal etme düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını da anlattı.

Eylemleri organize edenlere ve katılanlara da seslenen Sunak, "Yürüyüşlerinizin elinden alınmasına izin vermeyin. Gelecek haftalarda barışçıl biçimde, diğer vatandaşlarla empati yaparak yürüyebileceğinizi gösterme şansınız var." dedi.

"Hükümetin kendi politikalarına katılmayanları susturmaya kararlı olduğunu gösteriyor"

Sunak'ın açıklamalarına birçok sivil toplum örgütü ve siyasi ise tepki gösterdi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, X hesabından yaptığı paylaşımda Sunak'ın nefretle mücadele etmeyi dile getirdiğini ancak İslamofobik ifadeler kullanan iktidar partisi milletvekilleri Lee Anderson ile Suella Braverman hakkında ise açıklama yapmadığını hatırlattı.

Yusuf, "Barışçıl protestocular demokrasinin kalbidir. Temel hakları engellemeye yönelik her girişime karşı çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Af Örgütünden İlyas Nagdee yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki kitlesel zulümlere ilişkin çoğunlukla barışçıl olan protestolar aşırıcılıkla karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Nagdee, İngiliz hükümetinin Gazze'de yaşananlar karşısında ateşkes çağrısında bulunmadığına işaret ederek, "İnsanların barışçıl protesto haklarına daha fazla kısıtlama getirilmesi tehdidi son derece endişe verici olduğu kadar hükümetin kendi politikalarına katılmayanları susturmaya kararlı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Sunak'ın İslamofobik klişeler kullandığını belirten Nagdee, konuşmada geçen yeni düzenlemelerin Müslümanları hedef alması endişesini doğurduğuna dikkati çekti.

Savaşı Durdur Koalisyonu ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Rishi Sunak şunu bilmelidir ki eylemlerimiz aşırılığı değil, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen siyasetçilerin aksine bu ülke çoğunluğunun görüşünü temsil etmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, eylemlerin süreceği mesajı verilirken, şunlar kaydedildi:

"Eğer Sunak demokrasiyi önemsiyorsa seçim çağrısı yapsın. Baskıcı görüşlerinin ne kadar destek toplayacağını görelim. (Eski Başbakan) Liz Truss ve (Eski İçişleri Bakanı) Suella Braverman gibi çok sayıda gerçek aşırılık yanlısı Muhafazakar Partide bulunuyor."

Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal da X'ten yaptığı açıklamada, "Rishi Sunak aşırılıkla mücadele etmek istiyor. O zaman soykırımdan yargılanması devam eden, toplu katliamlar yapan ve kasten kıtlığa sebep olan bir ülkeyi savunan kendi siyasetçilerinden, siyasi yorumcularından ve dini liderlerinden başlasın. Bunları protesto edenlerden değil." değerlendirmesini yaptı.

Palestine Action isimli grup ise açıklamasında, "Rishi Sunak'ın konuşması, Filistinlilerin sömürgeleştirilmesinde İngiltere'nin suç ortaklığına karşı çıkmak için ayaklanan insanların, düzeni ne kadar rahatsız ettiğini gösteriyor. Soykırıma imkan sağlamak aşırıcılığın zıttıysa biz aşırıcıyız. Durmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Rishi Sunak, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Gazze eylemlerini aşırılık yanlılarının ele geçirdiğini söyledi - Son Dakika

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