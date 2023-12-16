 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göç anlaşmalarını savundu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göç anlaşmalarını savundu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İtalya'nın Arnavutluk'la yaptığı göç anlaşmasını savunarak, göçmenlere yasa dışı yollardan gelmelerine izin verilmeyeceğini belirtti. Sunak, suç çetelerinin işlerini bozmak istediklerini ve göç konusunda egemenliklerini korumaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göç anlaşmalarını savundu
16.12.2023 - 19:27,
Abone Ol

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kendilerinin Ruanda ile yaptığı ve İtalya'nın Arnavutluk'la imzaladığı göç anlaşmalarını savunarak, "Göçmenler, İtalya'ya veya İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelirlerse kalmalarına izin verilmeyecek, bu açık olmalı." dedi.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılan Sunak, burada bir konuşma yaptı.

Roma ve Tiran yönetimleri arasında 6 Kasım'da imzalanan ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında 2 düzensiz göç merkezi kurmasını öngören anlaşma ile kendilerinin Ruanda'yla yaptığı göç anlaşmasını hatırlatan Sunak, "Giorgia, Arnavutluk'la bir anlaşma imzaladı ve biz de Ruanda ile bir anlaşma yaptık. Bu suç çetelerinin işlerini bozmak istiyoruz." dedi.

Bu konuda görüşmeler yapmaları ve siyasi sığınma konusunda bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade eden Sunak, "Egemenlik açısından temel ve önemli bir husus var. Ülkelerimize kimin geleceğine suç çeteleri değil, bizim karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bugün bu sorunu çözemezsek tekneler gelmeye devam edecek. Caydırıcılığın işe yaradığından emin olmalıyız. Göçmenler, İtalya'ya veya İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelirlerse kalmalarına izin verilmeyecek, bu açık olmalı." diye konuştu.

Sunak, Meloni'ye bu konuda uluslararası alanda gösterdiği liderlik için teşekkür ederken, "Tekneleri durdurmak ve vatandaşlarımıza daha fazla güvenlik sağlamak için gereken her şeyi yapmalıyız. Muhafazakar liderler olarak bu bizim mücadelemizdir." ifadelerini kullandı.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'e atıf yapan Sunak, şunları kaydetti:

"Thatcher fikirlerin ancak hayata geçirebildiği takdirde önemli olduğunu anlamıştı. Mücadele zorlu olsa da asla geri adım atmadı. Bugün konu yasa dışı göç olduğunda Thatcher'ın radikalizmini uygulamalıyız. Rakiplerimiz kafalarını kuma gömüp sorununun kendi kendine çözülmesini istiyor ama bu böyle gelişmiyor. Bu yıl göçmenlerin geldiği Lampedusa'ya gidin. Bu artık sürdürülebilir değil, ahlaka da aykırı."

Konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yardım etmenin önemine de değinen İngiltere Başbakanı, İtalya'nın bu konudaki desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Biz Atlantikçiyiz, muhafazakarız, NATO'yu destekliyoruz ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşıyız. İşi bitirmek için Kiev'e ihtiyaç duyduğu şeyi vermeye devam etmek gerekir." dedi.

Sunak, konuşmasının ardından Meloni ile beraber etkinliğe katılanları selamladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Rishi Sunak, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göç anlaşmalarını savundu - Son Dakika


18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16
İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi

Son Dakika
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16 İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 19:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göç anlaşmalarını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement