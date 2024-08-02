İngiltere'de aşırı sağ grupların şiddet eylemleri endişesi

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İngiltere'nin Southport kentindeki bıçaklı saldırı sonrası aşırı sağ grupların şiddet eylemlerinin ilerleyen günlerde artabileceği endişesiyle polise camiler ve sığınmacıların barındığı bölgelerdeki devriyelerini artırmaları çağrısında bulunuldu.

İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberine göre, ilerleyen günlerde ülkenin dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerde aşırı sağcı gruplar tarafından en az 19 eylemin düzenlenmesi planlanıyor.

Camilerin güvenliğini sağlayan "Mosque Security" adlı şirket, son günlerde 100 camiden destek isteyen talepler aldıklarını belirterek, camilerin ve toplumun korunması ve güvenliğinin sağlanması için ülke genelindeki ortakları ve liderlerle çalıştıklarını bildirdi.

"Polisin devriyelerini artırdığını görmemiz gerekiyor"

Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama, camiler için daha fazla polis koruması çağrısında bulundu.

Tell Mama Direktörü Iman Atta, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Polisin camiler ve sığınmacıların barındığı yerlerin etrafında devriyelerini artırdığını ve organize ettiğini kesinlikle görmemiz gerekiyor. Geçen hafta, aşırı sağın internet üzerinden nasıl örgütlenebileceğini ve Müslüman topluluklara, mültecilere ve sığınmacılara yönelik nefret ve yanlış bilgileri nasıl teşvik edebileceğini gösterdi. Topluluklardan sakin olmalarını, birbirlerini kollamalarını ve uyanık kalmalarını istiyoruz."

Aşırı sağcılar camiye saldırdı

Southport'ta 29 Temmuz'da dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından polis, Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Saldırganın kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı.

Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Olaya müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.

Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Başkent Londra'da da çarşamba akşamı aşırı sağcılar eylem düzenlemiş, eylemin sona ermesiyle yaşanan olaylar neticesinde 100'ün üzerinde kişi şiddet, sağlık çalışanlarına saldırı ve eylem şartlarını ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, saldırganın hakim karşına çıkmasının ardından olay sonrası şüphelinin isminin açıklanması konusunda getirilen kısıtlama kaldırılmış ve saldırganın 7 Ağustos 2006 doğumlu "Axel Muganwa Rudakubana" olduğu açıklanmıştı.

Galler'in başkenti Cardiff'te dünyaya gelen saldırganın 2013'te Southport bölgesine taşındığı kaydedilmişti.