İngiltere'de aşırı sağcılar tarafından göçmenleri hedef alan otel kundaklandı

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İngiltere'nin Tamworth kentinde sığınmacı ve göçmenlerin geçici olarak konakladığı bir otelin aşırı sağcı protestocular tarafından kundaklanması tepkilere neden oldu.

Tamworth bölgesinde 4 Ağustos'ta aşırı sağcı göstericiler, göçmenlerin bulunduğu iki oteli hedef aldı.

Yetkililer, daha önce de ırkçı saldırılara maruz kaldığı iddia edilen otelde çıkan yangını söndürdüklerini ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını duyurdu.

Aşırı sağcı protestocuların molotofkokteyli ve havai fişeklerle düzenlediği saldırı tepki çekti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Stuart Ellison, İngiltere genelinde meydana gelen aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından sorumluları tespit etmek ve şiddet eylemlerine dahil olanları cezalandırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Mühendis Stuart Russell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sağcı grubun saldırısına uğramadan önce bir grupla protesto amacıyla otelin dışında toplandıklarını söyledi.

Farklı görüşlere saygı duyduğunu belirten Russell ancak çözümün şiddetten geçmediğini ifade ederek, "yaklaşık 30 yıldır ülkede dayatılan göçmen karşıtı söylemin sonuç olarak bunlara yol açtığını" kaydetti.

Russell, ülkedeki "her şeyin çökmekte" olduğuna işaret ederek aşırı sağcı figürlerin ülkenin sosyoekonomik sorunlarını istismar etmeye çalıştığını vurguladı.

Aşırı sağcı Tommy Robinson tarafından yönetilen gruplar ve Nigel Farage gibi bazı grupları suçlayarak siyasette yer edinmeye çalışan kişilerin, insanların öfkesini kullandığını belirten Russell, bu öfkeli insanların, onları piyon niyetine kullanan Robinson ve Farage yerine aslında kundaklanan oteldekilerle daha fazla ortak yöne sahip olduğunu belirtti.

Olaylar, 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polis ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef almıştı.

Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların barındığı otelin önünde toplanan aşırı sağcılar, binaya taş, sandalye ve yabancı maddeler atmıştı.

Middlesbrough'da toplanan aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtları ise "Masjid al-Madinah" adlı caminin önünde bir araya gelmiş, yaklaşık 200 kişi camiyi koruma altına alırken aşırı sağcı grup, düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı evlerin camlarını kırmıştı.

Bir dönerci dükkanının önündeki aracı da yakan yüzü maskeli aşırı sağcılar, çevik kuvvet ekiplerine taş ve şişe atarak ateş yakmış, çöp konteynerlerini polislerin üzerine sürmüştü.