İngiltere'de Doktorlar 6 Gün Grevde
İngiltere'de Doktorlar 6 Gün Grevde

07.04.2026 13:03
Pratisyen hekimler maaş ve çalışma koşulları için grevde, sağlık hizmetleri aksıyor.

İngiltere'de pratisyen hekimler, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle 6 gün sürecek greve başladı.

İngiliz Tabipler Birliği'nin (BMA) çağrısıyla düzenlenen grev, yerel saatle 07.00'de başladı. Doktorların 6 gün sürecek iş bırakma eyleminin, ülke genelinde sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açması bekleniyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içerisindeki iş gücünün yaklaşık yarısını oluşturan pratisyen hekimlerin iş bırakması nedeniyle, acil servislerde hizmetin sürdürülmesi için uzman doktorlar görevlendirildi. Buna karşın, planlı ameliyatlar ve randevuların bir kısmının ertelendiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, acil ve kritik durumlarda hastaların 999 ve 111 hatlarını kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken, planlı randevusu olanların ise aksi bildirilmedikçe hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Aile hekimliği (GP) hizmetlerinin büyük ölçüde etkilenmediği kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, BBC'ye yaptığı açıklamada, randevuların yüzde 95'inin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, iptallerden etkilenen hastalardan özür diledi.

Streeting, hükümetin, BMA sendikası ile "iyi niyet" üzerinden müzakere yürüttüğünü ve doktorların kamu sektöründe maaş artışlarından en fazla yararlanan kesim olduğunu savundu.

BMA ise son dört yılda yapılan yüzde 33'lük maaş artışına rağmen, enflasyon dikkate alındığında doktorların gelirlerinin 2008'e kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğunu ileri sürüyor.

BMA Pratisyen Hekimler Komitesi Başkanı Dr. Jack Fletcher, hastaların grev nedeniyle yaşadığı gecikmelerden ötürü üzgün olduklarını dile getirdi. Dr. Fletcher, maaş ve çalışma koşullarına ilişkin yaşanan anlaşmazlıkla ilgili çözümün yeniden müzakere masasına dönmek olduğunu söyledi.

BMA Konsey Başkan Yardımcısı Dr. Emma Runswick da hükümetin son anda teklifini değiştirdiğini ve bu nedenle anlaşmanın sağlanamadığını ifade etti.

İngiltere hükümeti, grevin sağlık sistemine günlük yaklaşık 50 milyon sterlin, toplamda ise 300 milyon sterlin maliyet oluşturacağını açıkladı.

Taraflar kamuoyuna grevin sona erdirilebileceği mesajı verirken, müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
