İngiltere'de Polis Memuru Hamas'a Destekten Gözaltına Alındı

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İngiltere'de bir polis memuru, dijital ortamda Hamas'a destek verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gloucestershire Polisi, Güneybatı Terörle Mücadele Polisinin (CTPSW) gerçekleştirdiği bir operasyonla 30 yaşlarında bir polisin, Gloucester kentindeki bir evde gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, polisin Terörizm Yasası'nın 12'nci maddesine aykırı olarak Hamas'a destek vermek iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin Gloucestershire bölgesi dışında bir yerde gözaltında tutulduğu da açıklamada yer aldı.

Soruşturma kapsamında Gloucester kentindeki bir evde ve araçta arama yapıldığı da kaydedilen açıklamada, Emniyet Müdür Yardımcısı Arman Mathieson'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Söz konusu polisin çevrimiçi eylemlerle Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine gözaltına alındığını belirten Mathieson, analiz için teknolojik ekipmanların arandığını kaydetti.

Mathieson, gözaltının etkili bir soruşturma için yapıldığını ifade ederek, şu noktada herhangi bir sonuca varmamak gerektiğini de sözlerine ekledi.