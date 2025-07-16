İngiltere'den İsrail'e Gazze çağrısı

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İsrail'i, Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmaya çağırarak, "Yakıt olmadığı için Gazze'deki su sistemleri ve hastaneler çökme noktasına geldi. İlaçlar olmadığı için tedavi edilebilir hastalıklar canlar alıyor. Gıda olmadan Filistinliler yetersiz beslenmeden ölüyor ya da çaresizce gıda bulmak için çabalamak zorunda kalıyor." dedi.

Woodward, BM Güvenlik Konseyinde, Gazze'deki insani duruma ilişkin oturumda yaptığı konuşmada, "İngiltere, İsrail'in Gazze'deki krize yönelik insani olmayan yaklaşımından duyduğu derin endişe nedeniyle Danimarka, Fransa, Yunanistan ve Slovenya'yla birlikte bu toplantıyı talep etti." açıklamasında bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarının üzerinden 650 gün geçtiğini hatırlatan Woodward, esirlerin zorlu koşullarda, sevdiklerinden uzak yaşadığını, Gazze halkının ise her gün ölüm, çaresizlik ve yerinden edilmeyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

Barbara Woodward, taraflar arasında bir anlaşma yapılması gerektiğini belirterek, "Tarafları uzlaşma ruhuyla acil ateşkesi sağlamaya, esirleri salıvermeye ve kalıcı barışa giden yola girmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Atılması gereken 3 adım olduğunu dile getiren Woodward, bunların ilkinin İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyen ablukasının kaldırılması olduğunu vurguladı.

Woodward, "Yakıt olmadığı için Gazze'deki su sistemleri ve hastaneler çökme noktasına geldi. İlaçlar olmadığı için tedavi edilebilir hastalıklar canlar alıyor. Gıda olmadan Filistinliler yetersiz beslenmeden ölüyor ya da çaresizce gıda bulmak için çabalamak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

"Yardım noktalarında 800 insanın öldürülmesi kabul edilemez"

ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) faaliyetlerine dikkati çeken Woodward, "GHF bize, BM'nin büyük insani ihtiyaçları karşılama kapasitesi olan tek kurum olduğunu gösterdi. Bu nedenle hayatları kurtarmak için İsrail'i BM'ye acilen engelsiz izin vermeye çağırıyoruz." sözlerini sarf etti.

Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Woodward, artık somut eylem görme zamanının geldiğine işaret etti.

Woodward, İsrail'in askeri saldırılarını genişletmesine de karşı olduklarının altını çizerek, "İsrail'i derhal sivilleri koruyacak önlemleri almaya çağırıyoruz. Geçen 4 ayda 1000'den fazla çocuk öldürüldü. Çaresizce yiyecek arayan Filistinlilere İsrail ordusu tarafından ateş açılıyor. Yardım noktalarında 800 insan öldürüldü. Bu tamamen kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

Daimi Temsilci Woodward, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Filistinlileri zorla Refah'a yerleştirme planları karşısında İngiltere'nin şoke olduğunu belirtti.

Bunun, BM'nin kuruluş prensiplerine temelden aykırı olduğuna vurgu yapan Woodward, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Filistin toprakları azaltılmamalı ve siviller evlerine dönebilmeli. İleriye giden yol Filistinli ve İsraillilere kalıcı barış getirecek diplomasi ve uzlaşmadan geçiyor. Fransa ile Suudi Arabistan'ı eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüm konusundaki konferanstan ötürü tebrik ediyoruz. Bu, hedefe ulaşmak için önemli bir fırsat."