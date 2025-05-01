İngiltere'den İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'den İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı

İngiltere, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'ye insani yardımı kolaylaştırması gerektiğini belirtti.

01.05.2025 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İngiltere adına söz alan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Direktörü Sally Langrish, İsrail'in Gazze halkına hızlı ve güvenli şekilde insani yardım ulaştırılmasına imkan tanıması gerektiğini belirtti.

UAD'nin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına karşı yükümlülüklerini değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının dördüncü gününde İngiltere adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Direktörü Langrish, ülkesinin görüşünü paylaştı.

Langrish, İngiltere'nin İsrail'i ısrarla insani yardımı sağlamaya davet ettiğini ifade ettiğini belirterek, 2 Eylül 2024'te bazı silahların İsrail'e tedarikinin yasaklanmasının, İsrail'in insani yardımları engellemesi ve sivilleri korumamasına yönelik bir adım olduğunu dile getirdi.

İngiltere'nin bu hafta salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistinlilerin günlük yoklukla karşı karşıya kaldığını, İsrail'in neredeyse 2 aydır insani yardımları engellemesinin çok sayıda hayat kaybına ve hastalığa sebep olduğunu söylediğini aktaran Langrish, "İsrail, Gazze halkına su, gıda, elektrik ve ilaç dahil olmak üzere tam, hızlı ve güvenli insani yardımı kolaylaştırmalıdır." dedi.

Langrish, Divanın bu talep edilen danışma görüşünü vermeye yetkili olduğunu kaydetti.

İsrail'in, işgal ettiği topraklarda gücü oranında tüm tedbirleri alarak kamu düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu söyleyen Langrish, İsrail'in Cenevre Konvansiyonları kapsamında işgal ettiği topraklarda yaşayanların insani yardımlara, özellikle de tıbbi malzemeye erişimini sağlaması gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in Filistinlilere karşı insan onuruna yakışan şekilde davranma yükümlülüğü var"

İsrail'in işgal ettiği topraklardaki insanlara yardım ulaştırması gerektiğini ve bunu yapan tarafsız kuruluşların da yardım sağlamasına uygun imkanı oluşturmakla yükümlü olduğunu dile getiren Langrish, İngiltere'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bu yardımları sağlayan tarafsız kuruluş olduğunu düşündüğünü belirtti.

Langrish, UNRWA'nın tarafsızlık ve şeffaflık kapsamında çok sayıda adım attığını, kendisine karşı hazırlanan raporlardaki tavsiyelere uymaya hazır olduğunu ve buna ilişkin hazırlıklar yaptığını bildirdi.

İsrail'in her ne kadar kendi istediği insani yardım kuruluşunun yardım faaliyetinde bulunmasına karar verme yetkisi olsa da UNRWA çapında ve görevindeki bir kuruluşun görevini yapmasına engel olmasının, işgalci güç olarak kendi sorumluluğundaki insani yardımı sağlama yükümlülüğünü iyi niyetle yerine getirme amacıyla bağdaşmadığını dile getiren Langrish, İsrail'in Filistinlilere karşı insan onuruna yakışan şekilde ve tarafsız biçimde ayrımcılığa uğramadan davranma yükümlülüğü olduğunu anlattı.

İşgal altında yaşayanların insani yardıma ve tıbbi malzemeye ulaşma hakkı olduğunu vurgulayan Langrish, bunu yapmamanın hem BM'ye karşı yükümlülüklerin hem de insancıl hukukun ihlali anlamına geleceğini kaydetti.

"İsrail, teamül uluslararası hukuk uyarınca, ihtiyacı olan sivillere insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermek ve bunu kolaylaştırmak zorundadır." diyen Langrish, Cenevre Konvansiyonunun 55. maddesinin işgalci gücün insani yardımın akışını sağlamasını gerektirdiğini, eğer bir kısıtlama varsa bunun geçici nitelikte olması gerektiğini söyledi.

Langrish, Cenevre Konvansiyonuna göre herhangi bir kuruluşun insani yardım sağlamasının, işgalci devletin insani yardım sağlanmasındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığına dikkati çekerek, burada Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) çok önemli ve kritik rolü olduğundan bahsetti.

"İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamında sorumlulukları var"

Sally Langrish'in ardından söz alan İngiltere'nin avukatı Michael Wood da İsrail'in BM üyesi ülke olarak BM'ye karşı sorumluluklarının olduğunu, Filistin topraklarındaki işgalci güç olarak uluslararası insancıl hukuk kapsamında da sorumlulukları bulunduğunu aktardı.

BM kuruluşlarının ve ajansların görevlerini yerine getirebilmeleri için BM üyesi ülkelerin bu ajansların ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Wood, BM kuruluşlarının ve çalışanlarının hiçbir üye ülkeden talimat alma zorunluluğu olmadığını kaydetti.

Wood, BM kuruluşlarının bina ve çalışanlarının dokunulmaz olduğunu, çalışanların sözleri ve çalışmaları sebebiyle yargılamaya tabi tutulamayacağını ifade ederek, ülkelerin BM ve kuruluşlarıyla işbirliği yapma yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:27:06. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.