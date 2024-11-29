İngiltere'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

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İngiltere'de 7 farklı siyasi partiden 60'tan fazla milletvekili, uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e kapsamlı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.???????

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekilleri Richard Burgon ve Imran Hussain öncülüğünde Dışişleri Bakanı David Lammy'e hitaben yazılan mektupta, İngiltere'nin İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulaması istendi.

Mektuba, iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Diane Abbott, bağımsız milletvekili John McDonnell, Yeşiller Partisi Eş Kurucusu ve milletvekili Carla Denyer ile İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn'in aralarında bulunduğu 7 farklı siyasi partiden 60'tan fazla milletvekili imza attı.

Liberal Demokratlar, Plaid Cymru ve İskoç Ulusal Partisi'ni temsil eden milletvekillerinin yanı sıra İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasından çok sayıda üye de mektuba destek verdi.

Milletvekilleri, İngiliz hükümetini uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağırdı

Mektupta, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) temmuzda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı olarak niteleyen ve mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesini talep eden tavsiye kararına atıfta bulunuldu.

Bu bağlamda, mektupta, "Mahkeme, İngiltere dahil tüm devletlerin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama ve bunun sürdürülmesi için herhangi bir yardım veya destekte bulunmama yükümlülükleri olduğunu tespit etmiştir." ifadesine yer verildi.

Milletvekillerinin, İngiliz hükümetini uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve somut adımlar atmaya davet ettiği belirtilen mektupta, "Hükümete, UAD'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı durumla ilgili tarihi kararını uygulamak için yaptırımlar getirmesi ve somut adımlar atması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Mektupta, İngiltere'nin, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yasa dışı durumunu sürdürmesine katkıda bulunan ticaret veya yatırım ilişkilerine son vermesi ve bu bölgelerle ilgili ekonomik veya ticari anlaşmalardan kaçınması çağrısına yer verildi.

Ayrıca, mektupta, İngiltere'nin uluslararası hukuk bağlamındaki taahhütlerinin eylemleriyle bağdaşması gerektiğine işaret edilerek, "UAD'nin tavsiye kararını desteklemek, bu taahhüdü göstermek için kritik bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.