İngiltere\'nin Orta Doğu\'dan Sorumlu Devlet Bakanı Gazze için büyük bir plana ihtiyaç olduğunu belirtti

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracak büyük bir plana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Daha da önemlisi, iki devletli çözümü hayata geçirecek siyasi bir ufuk olmalı." diye konuştu.

Ahmed, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki insani krizin her gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Ahmed, "İnsanlar ailelerini kaybetti, evlerini kaybetti, yüz binlerce insan şimdi de kıtlıkla karşı karşıya." dedi.

Geçen ay Refah Sınır Kapısı'nda uluslararası yardım kuruluşlarından temsilcilerle buluştuğunu hatırlatan Ahmed, "Tüm BM ve insani yardım çalışanları görevlerini çok zor koşullar altında yapıyor. Çoğu, bedelini canıyla ödüyor. İlk elden aldığımız raporlara göre küçük çocuklara kötü koşullar altında, anestezi dahi olmadan çok üzücü ve şok edici olarak tanımlanabilecek tıbbi müdahaleler yapılıyor." diye konuştu.

Cenazelerin topluca defnedildiğini ifade eden Ahmed, İngiltere'nin Gazze'ye yardımların girişi ve esirlerin serbest bırakılması için çatışmalara "insani ara" verilmesi çağrısını yineledi.

Ahmed, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişini artırma, bu kapsamda da Usdud (Aşdod) Limanı ve Kerem Şalom Sınır Kapısı rotalarını açması çağrısı yaptı.

İngiltere'nin uluslararası insancıl hukuk sınırları içinde olduğu sürece İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini kaydeden Ahmed, "Hepimiz yıkımı durduracak, çatışmayı bitirecek ve ölümlere son verecek sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmalıyız." dedi.

Ahmed, bunun gerçekleşmesi için Hamas'ın esirleri serbest bırakması, Gazze yönetiminde söz sahibi olmaması ve İsrail için tehdit olmaktan çıkması şartlarını sıraladı.

Ayrıca Hamas'ın Gazze yönetimini Filistin yönetimine devretmesi gerektiğinin de altını çizen Ahmed, "Barış, İsrailli ve Filistinlileri saran acı ve trajediyi sonsuza dek bitirecek tek yoldur." değerlendirmesini yaptı.

Barışçıl bir çözüm için Gazze ve Batı Şeria'da bir Filistin yönetimi olması gerektiğini söyleyen Ahmed, "Filistin yönetimini canlandıracak ve destekleyecek güçlü bir plana ihtiyaç var. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için çok büyük bir plana ihtiyaç var. Daha da önemlisi, iki devletli çözümü hayata geçirecek siyasi bir ufuk olmalı." ifadelerini kullandı.