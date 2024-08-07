İngiltere ve ABD, Nagazaki'deki Atom Bombası Anma Törenine Katılmayacak - Son Dakika
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İngiltere ve ABD, Nagazaki'deki Atom Bombası Anma Törenine Katılmayacak

Japonya'da düzenlenecek Nagazaki atom bombası anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD de törene katılmayacaklarını bildirdi. Büyükelçiler, İsrail'in davet edilmemesi kararını gerekçe göstererek törene gitmeyeceklerini açıkladı.

07.08.2024 12:28
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Japonya'da, Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıl dönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD'de de törene katılmayacağını bildirdi.

Japon basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel ve İngiltere'nin Tokyo Büyükelçisi Julia Longbottom, anma törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Longbottom, Nagazaki yönetiminin İsrail'i davet etmemesi nedeniyle atom kurbanlarının anılacağı törene gitmeyeceğini belirtti.

Hiroşima'daki törene katılan Longbottom, Rusya'nın aksine "İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını", İsrail'i Rusya ile bir tutmanın "yanıltıcı" olacağını savundu.

Emanuel de Hiroşima'daki törene katılmasına rağmen Nagazaki'deki törene katılmayacağını, "etkinliği siyasileştirmek istemediğini" ifade etti.

Nagazaki'deki anma törenine katılmayacak büyükelçilerin, üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edileceği kaydedildi.

ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtmişti.

Ne olmuştu?

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve ABD, Nagazaki'deki Atom Bombası Anma Törenine Katılmayacak - Son Dakika

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