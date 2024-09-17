INJI Türkiye'de Üç Konser Verecek

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Uluslararası müzik piyasasının Türk yıldızı INJI, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de üç konser verecek.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, INJI, 13 Eylül'de Los Angeles'ta başladığı 22 ayaklı dünya turnesi kapsamında ekim ayında Türk müzikseverlerle buluşacak.

INJI, BKM Organizasyonuyla 10 Ekim'de Ankara Milyon Performance Hall, 11 Ekim'de İzmir Ooze Venue ve 12 Ekim'de ise İstanbul Dorock XL/ Kadıköy'de olacak.

"Gaslight" şarkısıyla kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç şarkıcı, 5 parçadan oluşan yeni albümünde Grammy ödüllü sanatçı Nile Rodgers ile çalışma imkanı buldu.