İnsan Hakları Ödülleri Töreni Üsküp\'te

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "2. Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Üsküp'teki Filarmoni Konser Salonu'nda, Rumeli Türkleri Vakfı'nın öncülüğünde, TRT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirilen törene, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı İzzet Meciti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğunu söyledi.

Ulusoy, "Ülkemizin Balkan ülkeleriyle birçok alanda mevcut kurumsal işbirliğinin yanı sıra Balkan halklarıyla da sarsılmaz derecede sağlam bağlara sahibiz. Zira, bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimizle kader ortaklığımız var." diye konuştu.

Türkiye ile Kuzey Makedonya ilişkilerinde, Makedonya'daki Türk toplumunun önemine işaret eden Ulusoy, "Türk toplumu, ekonomi, ticaret, kültür, sanat, edebiyat, medya ve diğer birçok alanda bu ülkenin refahına ve kalkınmasına gözle görülür katkılar yapmaya devam ediyor. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla Makedonya Türk toplumunun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Balkanların barış ve huzuru için İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü alanında kayda değer katkılar sunan, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı Meciti, Kuzey Makedonya Tetova Üniversitesi Süleyman Baki, Arnavut tarihçi Ardian Muhaj, İşkodra İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Profesörü Ferid Muhiç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, Yazar Şefka Begovic Licina, Yazar Harun Crnovrsanin, Bulgaristan'dan Doç. Dr. Emine Halil ve Doç. Dr. Harun Bekir, Kosovalı Türkolog Nimetullah Hafız, Kosovalı Sanatçı Nevzat Şundo, Romanya Kırım Tatar Toplumu Temsilcisi Tahsin Cemil'e ve eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü merhum Ahmet Mete adına ise eşine ödülleri verildi.

Programda ayrıca, TRT, YTB, TİKA ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'ne (MATÜSİTEB) katkılarından dolayı ödül verildi.

Öte yandan programda, bölgeden sanatçılar performans sergiledi.