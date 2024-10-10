İnternet Bağımlılığı Uyuşturucu Kadar Tehlikeli

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İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığının uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karabıyık, Aile Danışmanlık Merkezi'nde aile içi etkili iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ebeveyn danışmanlığı hizmetleriyle ailelere destek olduklarını belirten Karabıyık, "Aile içi etkili iletişimi güçlendirmek amacıyla terapi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan herkes, vakfımızın 'isavam.com' web sayfasını ziyaret ederek, kolayca randevu talebinde bulunabilir." ifadeleri kullanıldı.

Vakfın dijital dünyanın zararlı etkilerine karşı da mücadele ettiğini aktaran Karabıyık, özellikle çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumak için dijital mahremiyet eğitimi verdiklerini kaydetti.

Karabıyık, bu eğitimlerle hem çocukların dijital dünyada güvenle hareket etmelerini hem de ailelerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişmesini sağladıklarını vurgulayarak, "Gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli. Özellikle Discord gibi dijital platformlarda bu bağımlılığın daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Gençlerin bu platformlarda uzun süre maruz kaldığı içerikler, ebeveynlerin yetersiz kontrolü ile birleştiğinde ciddi sonuçlara yol açıyor." ifadelerine yer verdi.

Akademik çalışmaların internet bağımlılığının çocuklar ve ergenler üzerindeki olumsuz etkilerini net ortaya koyduğunun altını çizen Karabıyık, Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan bir yüksek lisans tezinin internet bağımlılığının aile ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisini açıkça gösterdiğini, bu tehlikeye karşı ailelerin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ebeveynlerle sağlıklı ilişkiler ergenlerde internet bağımlılığını azaltıyor

Üniversite öğrencisi Ezgi Yurdakul'un 2021 yılında hazırladığı yüksek lisans çalışmasında ergenlerin internet bağımlılığı ve bu bağımlılık üzerindeki ebeveyn-ergen ilişkisinin incelendiğine işaret eden Karabıyık, "Araştırma, 2019 yılında İzmir'deki bir Anadolu Lisesi'nde 196 ergen ve ebeveynleri üzerinde gerçekleştirildi. Sonuçlar, ebeveynlerle kurulan sağlıklı ve güçlü ilişkilerin, ergenlerdeki internet bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Karabıyık, araştırmanın dikkati çekici bulgularını aktararak, "Kendilerini internet bağımlısı olarak tanımlayan ergenlerin oranı yüzde 5,1 iken evlatlarını internet bağımlısı olduğunu ifade eden ebeveynlerin oranı yüzde 8,2. Bu sonuç, çocukların kendilerini ebeveynlerine kıyasla daha az internet bağımlısı olarak gördüğünü ortaya koyuyor." bilgisini verdi.

Ebeveyn-ergen ilişkisi kuvvetli olan ailelerde internet bağımlılığının daha düşük olduğunu belirten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Araştırma, anne ve babayla ilişkisi zayıf olan ergenlerde internet bağımlılığı puanlarının arttığını gösteriyor. Özellikle erkek ve annesi lise mezunu olan ergenlerde internet bağımlılığı oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bu bağımlılığın önlenmesinde aileler kilit bir rol oynuyor. Sağlıklı ebeveyn-ergen ilişkisi, internet bağımlılığını önleyici bir kalkan olarak işlev görüyor."

Karabıyık, internet bağımlılığına ilişkin tehlikelere karşı Büyük Aile Platformunun bu konuda faaliyetler yürüttüğünden bahsederek, "Nesil Meselesi: Ekranların Emzirdiği Evlatlarımız" başlıklı konferans serisiyle Türkiye genelinde anne ve babalarla buluştuklarını, hafta sonu Osmaniye ve Adana'da olacaklarını ifade etti.

"Bu platform suç ve suçluları bir araya getiren bir mecra haline geldi."

Son dönemde Discord platformunun gençler üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Karabıyık, şunları kaydetti:

"Bu platform suç ve suçluları bir araya getiren bir mecra haline geldi. Discord, suç işlemenin yüceltildiği, suçluların birbirine suç işleme teknikleri aktardığı ve genç zihinlerin zehirlendiği bir ortam haline geldi. Bu platform, kurgusu itibariyle söz ve fiillerin sorumluluğunun üstlenilmediği bir platformdur. Bu bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili bir konu değildir. Bu, sınırsız ve tanımsız ortam, suç işlemeyi bir statüye dönüştürerek akran zorbalığına ve kadına şiddete alan açıyor. Eğer kadına şiddetle mücadele edecek ve toplumsal yozlaşmayı durduracaksak bu ve benzeri platformların kapatılması gerekmektedir."???????