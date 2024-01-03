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Interpol tarafından aranan Hollandalı şüpheli Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol tarafından aranan Hollandalı şüpheli Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin yakalandığı bildirildi. Şüpheli, kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu. Gözaltına alınan şüpheli, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Interpol tarafından aranan Hollandalı şüpheli Alanya\'da yakalandı
03.01.2024 - 11:29,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kara para aklama", "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin Alanya'da olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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