Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.
IOM, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
İsrail saldırılarında 2 çalışanını kaybeden ICRC ailesine taziye dileklerinin iletildiği paylaşımda, "İnsani yardım çalışanları asla hedef olmamalıdır." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, sivillerin korunması yönünde çağrı da yapıldı.
ICRC, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 2 çalışanının öldüğünü duyurmuştu.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Arkadaşlarımız İbrahim Iyd ve Ahmed Ebu Hilal, İsrail ordusunun Han Yunus'ta evlerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.
Son Dakika › Güncel › IOM'dan İsrail'e Tepki: Yardım Çalışanları Hedef Olmamalıdır - Son Dakika
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