İpek Sevindik'in Azmi ve Başarıları

28.03.2026 12:19
Hidrosefali ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden İpek, yazarlık ve memurluk hedefliyor.

ANKARA'da, hidrosefali hastalığıyla dünyaya gelen ve 9 yaşında da böbrek yetmezliği gelişen İpek Sevindik'e (30), 5 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldı. Ameliyatın ardından dört elle hayata sarılan Sevindik, resim, keman gibi kurslarla kendini geliştirip, üniversiteye girdi ve kitap yazdı. Ankara'da, engelliler arasındaki güzellik yarışmasında da 2'nci olan Sevindik, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girip, memur olmak istiyor.

Hidrosefali (beyin omurilik sıvısının beyin boşluklarında aşırı birikmesi sonucu oluşan kafa içi basıncın artarak beyin dokusuna zarar verdiği nörolojik durum) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren İpek Sevindik'e, 9 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Uzun süre diyalize giren Sevindik, 25 yaşındayken annesi Elif Sevindik'in böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu. Ameliyattan sonra hayata dört elle sarılan Sevindik, bir süre halter sporuyla uğraştı. Keman ve resim gibi kurslara da giderek kendini geliştiren Sevindik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girip, Anadolu Üniversitesi Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'ne yerleşti. 2'nci sınıfa devam eden Sevindik, aynı zamanda kendi hayatını kaleme alıp, 'Su Gibi Güçlü' adlı kitabı yazdı. Sevindik, geçen yıl Ankara'da bir dernek tarafından engelliler arasında düzenlenen 'Türkiye'nin Melekleri' adlı güzellik yarışmasında da 2'nci oldu. İpek Sevindik'in şimdiki hedefi, üniversiteyi bitirip Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek, memur olmak.

'NAKİLDEN SONRA YENİDEN DOĞDUM'

İpek Sevindik, hastalığının doğuştan olduğunu söyleyerek, "22 yaşımda hem böbreklerimi kaybettim, hem de beynimdeki basıncın azalması için 1 yaşımda takılan 'şant'ın süresi dolduğu için yeniden ameliyat oldum. O ameliyat sonrası görme yetimi kaybettim. 3 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüm. Ardından Ankara'da özel bir hastanede annemden yapılan böbrek nakliyle hayata yeniden tutundum. 26 Mart, benim için ikinci hayatımın başladığı gün oldu. O gün adeta yeniden doğdum. Ondan önce belki 3 yıl öncesine kadar sağlık kavramının ne demek olduğunu bilmiyordum. Bedenime değer vermiyordum. Kendime bu kadar saygı göstermiyordum belki ama bir şeylerin kıymetini bilmek için bir şeylerin dersini almam gerekiyormuş. Öncelikle kendime değer vermeyi, kendimi sevebilmeyi öğrendim" dedi.

'BÜYÜK GURUR'

Bir dönem sporla da ilgilendiğini dile getiren Sevindik, sağlık sorunları nedeniyle hayallerine ara vermek zorunda kaldığını belirterek, "Halterle uğraşıyordum. Milli sporcu olup bayrağımı dalgalandırmak istiyordum ama böbreklerimi kaybedince ve nakil sonrası yasaklar nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldım. İçimde ukde kaldı. 2025 yılında 'Türkiye'nin Melekleri' projesi kapsamında düzenlenen engelliler arası güzellik yarışmasını, annem sanal medyadan görmüş. Yarışmaya katılmam için beni annem teşvik etti. Başarabileceğime inanmıyordum, sahneye çıkmaktan korkuyordum ama 'En azından bir anı olur' diyerek katıldım. Sonuçta Türkiye 2'ncisi oldum. Bu benim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

'Su Gibi Güçlü' adlı kitabının yaklaşık 1,5 yılda ortaya çıktığını söyleyen Sevindik, "Bu kitapta hem kendi hayatımı, hem de engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlattım. Amacım sesimizi duyurmak ve engelli bireylerin de başarabileceğini göstermek. En büyük hayalim ise yazarlıkta ilerlemek ve memur olmak" dedi.

Kaynak: DHA

İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
